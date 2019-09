vor 25 Min.

Alles in Butter bei Exquisa

Der neue KTV-Kapitän Sven König kam zuletzt an den Ringen und am Sprung (unser Bild) zum Einsatz.

Die Gerätekünstler aus Oberbayern mit ihrem langjährigen Hauptsponsor kommen als Tabellenführer zur KTV Ries

Von Claudius Hingst

Nach der 24:37-Auswärtsniederlage in Schiltach haben die Bundesligaturner der KTV Ries am heutigen Samstag in heimischer Halle erneut eine schwere Aufgabe vor sich. Zu Gast ist am dritten Wettkampftag der Deutschen Turnliga die Mannschaft von Exquisa Oberbayern, die als aktueller Tabellenführer die Reise nach Nördlingen antritt. Vor allem an Boden und Seitpferd müssen sich die KTV-ler in der Begegnung mit dem Spitzenreiter im Vergleich zur Vorwoche deutlich steigern, um gegen den Spitzenreiter eine Chance zu haben. Wettkampfbeginn ist in der Hermann-Kessler-Halle wie gewohnt um 18 Uhr.

Am vergangenen Wochenende legten die Schützlinge von Roland Grimm, Jürgen Wundel und Wolfgang Eichmeier in Schiltach an den Auftaktgeräten Boden und Seitpferd im wahrsten Sinne des Wortes eine Bruchlandung hin. Auf der ungewohnten Bodenfläche musste man mehrere Stürze in Kauf nehmen und auch an den Pauschen konnten nicht alle Übungen durchgeturnt werden. So lag man von Beginn an gegen die starken Hausherren zurück und konnte – auch bedingt durch den Ausfall von Allrounder Max Henning – den Rückstand bis zum Schluss nicht mehr wettmachen.

In dieser Woche arbeiteten die KTV-Turner an der Stabilität ihrer Übungen, um gegen den Zusammenschluss der Turner aus Oberbayern eine Chance zu haben. Die Mannen in den „Kuhfleckentrikots“ kommen mit der Empfehlung von zwei Siegen gegen Bühl und Buttenwiesen ins Ries. Beim Auftakt deklassierten die heutigen Gäste den Aufsteiger mit 85:8 und auch die Nachbarn aus Buttenwiesen waren beim 58:20 chancenlos. Bei den Gästen stehen mit dem aktuellen deutschen Mannschaftsmeister Jakob Paulicks, der nach mehreren Jahren bei der KTV Obere Lahn wieder zu seinem Heimatverein zurückgekehrt ist, und Jakob Glück bekannte Gesichter in den Reihen. Zusammen mit Tassilo duMesnil und Markus Müller bilden sie den Stamm der erfahrenen Turner, die die „jungen Wilden“ um Samuel Dorbovski, Jonas Olbrich, Felix Kreidemann, Fabian Dauth und Moritz Braig führen. Auf der Ausländerposition kam bislang Pavel Karnejenko zum Einsatz, ein aus Estland stammender Schotte, der allerdings in dieser Saison bislang noch keinen kompletten Sechskampf absolviert hat. Stärke von Exquisa Oberbayern ist die Ausgeglichenheit der Mannschaft, was sich auch darin zeigt, dass es bislang möglich war, Karnejenko an nur vier Geräten einzusetzen.

Das Trainertrio Grimm, Wundel und Eichmeier hat im Gegensatz zur Vorwoche zwar wieder Max Henning mit an Bord, muss aber diesmal auf den jungen Chemnitzer Gustav Kern verzichten, der am Samstag bei einem Juniorenwettkampf aktiv ist. Die Alternativen an den Geräten sind somit begrenzt und die Mannschaft wird in ähnlicher Aufstellung wie in den vergangenen beiden Wochen antreten. Als Ausländer ist wieder der junge Russe Nikolai Kishkilev gesetzt, der bislang einen glänzenden Eindruck hinterlassen und sich für weitere Aufgaben empfohlen hat. Daneben wird es viel an den Mehrkämpfern Max Henning und Maurice Praetorius liegen, ob man dem Tabellenführer ein Bein stellen und noch einmal in den Kampf um die vorderen Tabellenplätze eingreifen kann.

Alle Gerätespezialisten sind wieder mit von der Partie

Die drei Mehrkämpfer Kishkilev, Henning und Praetorius werden wieder von den Gerätespezialisten Roland Hagner, Sven König, Lukas Leonhardt, Clemens König, Jakob Mayer und Balaz Kiss unterstützt. Wenn es der Wettkampfverlauf zulässt, könnte diesmal auch Youngster Daniel Wegert zu seinem Debüt in der zweiten Bundesliga kommen. Die Rieser Turnfans dürfen sich auf alle Fälle am dritten Wettkampftag auf einen hochinteressanten Wettkampf freuen, der am Ende im Optimalfall mit einem Sensationssieg der KTV enden könnte.

