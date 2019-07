19.07.2019

Am Ende gleichauf

In der Bayernliga gab es beim Spiel zwischen dem TSV Nördlingen und der SpVgg Hankofen-Hailing keinen Sieger. Die Partie endete 1:1-Unentschieden. Am Ball hier vom TSV Daniel Holzmann.

TSV Nördlingen kassiert im Spiel gegen die SpVgg Hankofen-Hailing ein spätes Gegentor.

Von Klaus Jais

Nach zwei Unentschieden in der Vorsaison gab es auch diesmal im Fußball-Bayernligaspiel zwischen dem TSV Nördlingen und der SpVgg Hankofen-Hailing ein Remis. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Daniel Holzmann die Rieser in der 52. Minute in Führung, Tobias Richter gelang durch ein Abstaubertor der späte Ausgleich (86.).

Nördlingens Trainer Andreas Schröter nahm gegenüber der Auftaktniederlage in Deisenhofen drei Änderungen vor: In der Startelf standen Michael Meir, Jonathan Grimm und Jakob Mayer für Alexander Schröter, Julian Bosch und Nico Schmidt. Das Spiel begann mit einer Schrecksekunde, denn beim Sprung über Torwart Daniel Martin streifte Florian Sommersberger den immer mit einer Carbon-Gesichtsmaske spielenden TSV-Keeper, der aber alsbald Entwarnung gab.

Es war lange Zeit ein chancenarmes Spiel, weil sich beide Teams immer wieder Fehlpässe im Spielaufbau leisteten. In der ersten halben Stunde gab es nur einen Torschuss, doch Grimm zielte aus 25 Metern drüber (19.). Schiedsrichterin Davina Haupt verteilte einseitig die gelben Karten zunächst nur an TSV-Spieler (Michel, Geiß), am Ende der Partie waren es dann insgesamt acht gelbe Karten, fünf gegen den TSV, drei gegen die Gäste.

Ein von Meir scharf vors Tor gegebener Ball fand noch keinen Abnehmer (30.), doch fünf Minuten später die erste Großchance: Holzmann bereitete am rechten Flügel vor, Manuel Meyer ließ sich zunächst noch den Ball vom Fuß nehmen und der finale Kracher von Philipp Buser wurde knapp zur Ecke abgefälscht. Eine Minute später hatten schon wieder viele der rund 400 Zuschauer den Torschrei auf den Lippen, doch der Flachschuss von Buser flog knapp vorbei.

Die Gastgeber agierten nun mit hoher Frequenz, das Führungstor lag förmlich in der Luft. Bei Meyers Schuss aufs kurze Eck musste Torwart Mathias Loibl nachfassen (38.) und als Holzmann von Meir angespielt wurde, endete die scharfe Hereingabe bei Torwart Loibl (41.). Die Niederbayern hatten kurz vor der Pause eine dicke Chance durch Sommersberger, der bei einem Solo einen Lupfer ansetzte, der aber das Tor verfehlte. Nach der Pause gelang den Nordschwaben die Führung in diesem Kellerduell. Nach einem exakten Schnittstellenpass von Nicolai Geiß auf Holzmann traf dieser aus spitzem Winkel zum 1:0 (52.), wobei die Kugel vom Innenpfosten ins Netz prallte.

Nun war zunächst auch das 2:0 möglich, doch einem Holzmann-Solo an vier Gästespielern vorbei fehlte der Abschluss. Dann ließ Meyer seine alte Klasse aufblitzen, doch Buser kam in der Mitte eine Stiefelspitze zu spät. Der Doppelwechsel der Gäste nach 58 Minuten brachte neue Impulse in deren Spiel. Zuerst war es David Vogl, der nach einem Freistoß (Käser hatte Richter gefoult) die Latte traf (60.). Eine Kopfballchance von Michael Gröschl wurde noch auf der Linie geklärt (68.).

Der zur Pause eingewechselte Alexander Schröter und der nach 65 Minuten ins Spiel gebrachte Leon Dammer hatten kaum Aktionen, während die Gäste immer stärker wurden. Mayers Tackling gegen Daniel Rabanter kam gerade noch rechtzeitig und nach einem Pass von Brian Wagner auf David Vogl holte Torwart Martin dessen Schuss aus dem unteren Eck (80.). Ein technisch gelungener Trick verhalf Buser zu einer freien Schussbahn, doch er zielte genau auf Torwart Loibl (83.). Es war eine der selten gewordenen Offensivaktionen der Gastgeber. Kurz vor dem Ende belohnten sich die „Dorfbuam“ dann doch noch. Den Schuss von David Vogl konnte Tormann Daniel Martin nur noch vorne abklatschen und da war Tobias Richter zur Stelle und schoss zum verdienten 1:1 ein (86.). Den Freistoß hatte Mayer mit einem Foul an Sommersberger verursacht. Auch der letzte TSV-Joker stach nicht: In Erwartung eines von Geiß getretenen Freistoßes kam Nico Schmidt ins Spiel, der dann auch die Flanke erreichte, aber drüber köpfte (91.).

TSV Nördlingen: Martin; Käser, Mayer, Michel, Geiß, Haller, Grimm, Holzmann, Buser (ab 90. Schmidt), Meir (ab 46. Schröter), Meyer (ab 65. Dammer).

Themen Folgen