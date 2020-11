vor 18 Min.

Am Ende keine Chance gegen Kelterns Profis

Angels müssen sich dem deutschen Pokalsieger deutlich geschlagen geben

Von Kurt Wittmann

Rutronik Stars Keltern – XCYDE Angels Nördlingen 77:53 (25:19, 17:14, 18:9, 17:11). – Ein ungleicher Wettstreit wäre es, wenn ein Schwergewichtsboxer gegen einen Kämpfer aus der Halbfliegengewichtsklasse antreten müsste. So oder so ähnlich ist es, wenn der Erstligist aus Nördlingen beim deutschen Pokalsieger in Keltern spielt: ein Team aus Halbprofis, Studenten, Schülern, angereichert mit einem Rookie aus Amerika, gegen eine Mannschaft mit zehn ausländischen Profi-Basketballern. Eigentlich spielt Keltern in der Toyota-DBBL außer Konkurrenz mit einer Truppe ohne eine einzige deutsche Spielerin. Tatsächlich hatten die Angels bereits mit dem Gedanken gespielt, ob man in Dietlingen überhaupt antreten sollte. Allein die Tatsache, dass man seit drei Wochen kein reguläres Spiel mehr hatte, bewog die Angels, den Weg zur kürzesten Auswärtsfahrt dann doch anzutreten.

Trotz der unterschiedlichen Ausgangspositionen lieferten die XCYDE-Mädels ein ordentliches Match ab. Ohne ihre bisher effektivste Spielerin Kelly Campbell, die in die USA zurückgekehrt ist (Bericht folgt), fehlte den Rieserinnen doch einiges an Offensivpower. Magaly Meynadier und Anneke Schlüter mühten sich nach Kräften und hatten schon in der ersten Halbzeit zweistellige Punktewerte auf ihren Konten. Den deutlichen 3342-Rückstand konnten diese beiden aber auch nicht verhindern.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit packte Tori Waldner ihr Wurfhändchen aus und verkürzte den Rückstand kurzfristig. Je länger das Spiel aber dauerte, desto deutlicher machte sich der Klassenunterschied bemerkbar. Erschwerend kam hinzu, dass mit Brodersen, Leaphart und Ilmberger gleich drei Angels einen rabenschwarzen Tag erwischt hatten. Immerhin hatte Nationalspielerin Anneke Schlüter ihre Spielfreude und ihre Treffsicherheit aus Riga mitgebracht und war am Ende Topscorerin der Partie. An der deutlichen 53:77-Niederlage konnte aber auch sie nichts ändern. Dazu war das Schwergewicht Keltern einfach zu stark und das Team aus der Halbfliegengewichtsklasse zu schwach aufgestellt, noch dazu mit dem Handicap, dass Kelly Campbell nicht mit von der Partie war.

Nach drei Auswärtsspielen gegen drei Top-Gegner folgt am kommenden Sonntag endlich das erste Heimspiel. Gegner werden die Saarlouis Royals sein, vorausgesetzt, die Corona-Tests unter der Woche fördern negative Ergebnisse zutage.

XCYDE Angels Selma Yesilova, Mona Berlitz, Magaly Meynadier (14/1 Dreier), Levke Brodersen (3/1), Steffi Sachnovski, Nani Ilmberger (2), Laura Geiselsöder, Anneke Schlüter (25/4), Respect Leaphart (2) und Tori Waldner (7/1).

