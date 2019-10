vor 20 Min.

Am Ende wird’s noch einmal eng

TSV-A-Junioren setzen sich in Memmingen durch und rücken auf Platz drei vor

Mit einem 3:2-Sieg beim FC Memmingen II verbesserten sich die U19-Junioren des TSV Nördlingen auf den dritten Platz der Landesliga Süd.

Die Rieser, die erstmals nach seiner Verletzungspause auf Endrit Imeri zurückgreifen konnten, fanden gut ins Spiel und wirkten sehr diszipliniert. In der achten Minute eroberte Sebastian Hertle den Ball, spielte auf Tim Eckstein, der mit einem Schlenzer das Führungstor erzielte. Die Gastgeber hatten mit Mälek Amdouni einen nur schwer in den Griff zu bekommenden Offensivspieler, doch insgesamt ließ die TSV-Deckung nicht viel zu. Auf der anderen Seite ließen die Gäste einige Chancen zum Ausbau der Führung liegen. Eine Zeitstrafe gegen das Heimteam ließ der TSV ungenutzt, aber gleich danach fiel das 0:2. Kapitän Mirko Puscher, der diesmal in der Innenverteidigung spielte, weil Marius Wille im Stau steckte, spielte auf Eckstein, der per Kopf auf Maximilian Beck verlängerte (43.). Ihre stete Gefährlichkeit stellten die Allgäuer in der 64. Minute mit dem Anschlusstreffer unter Beweis. Fünf Minuten später kassierte die Heimelf eine weitere Zeitstrafe. Diesmal konnten die Gäste die Überzahl ausnützen: Eckstein wurde im Strafraum gefoult und Sebastian Hertle verwandelte den Elfmeter zum 1:3 (70.). Eckstein vergab die Chance zum 1:4, während die Gastgeber alles nach vorne warfen und viel Druck machten.

In der Schlussphase die Defensive verstärkt

Als die Meyer-Schützlinge den Ball nicht wegbrachten, fiel das 2:3 (82.). Nun hatten die Rieser eine bange Schlussphase zu überstehen, wobei die Einheimischen sich durch eine rote Karte nach Foulspiel selbst schwächten (85.). Coach Meyer wechselte nach und nach seine offensiven Kräfte aus und verstärkte die Defensive. „Aufgrund der klareren Chancen war es ein verdienter Sieg. Ich möchte keinen Spieler herausheben, es war eine sehr geschlossene Mannschaftsleistung“, so der TSV-Trainer. (jais)

TSV Nördlingen U19 Samuel Hertle; Günther, Jaumann, Sandmeyer, Imeri, Puscher, Eckstein (ab 92. Hahn), Lechler (ab 87. Wagner), Beck (ab 78. Wille), Sebastian Hertle (ab 88. Jung), Seitz.

