vor 17 Min.

Am letzten Gerät gepatzt Lokalsport

Die KTV Ries II verspielt nach fünf guten Durchgängen am Reck den Tagessieg und auch die Tabellenführung der Bayerischen Turnliga. Doch entschieden ist noch nichts.

Von Thomas Frisch

Beim zweiten Wettkampf der Bayerischen Turnliga war die zweite Mannschaft der KTV Ries wieder lange Zeit im Kampf um den Tagessieg dabei, musste sich aber letztendlich dem TSV Buttenwiesen geschlagen geben. Mit den guten Leistungen, die letztendlich zum zweiten Rang führten, können die Turner aber zufrieden sein.

Nach dem gelungenen Start in die diesjährige Landesligasaison Mitte Juni mussten die Turner der zweiten Mannschaft vor der Sommerpause nochmals in Stadtbergen ran. Mit 272,85 Punkten konnte man das Ergebnis aus dem ersten Durchgang zwar nicht ganz wiederholen, lieferte jedoch erneut konstant gute Leistungen ab.

Durch den Sieg beim ersten Wettkampf war erneut der Boden das Startgerät der Rieser. Hier knüpften sie nahtlos an die Leistungen vom ersten Wettkampf an und holten sich mit 50,30 Punkten nicht nur den Gerätesieg, sondern gingen auch sofort in Führung. Clemens König war dabei mit 13,65 Punkten der beste Turner des gesamten Wettkampfes. Auch seine Teamkollegen zeigten, dass sie wieder voll auf Sieg turnen wollten. Die Brüder Andreas und Alexander Hofer sicherten mit 12,60 bzw. 12,10 Punkten weitere wichtige Punkte am Startgerät, genauso wie Noah Lang, der mit 11,90 Punkten das Mannschaftsergebnis komplettierte.

Auch das Pauschenpferd, Zitter- und Angstgerät vieler Mannschaften, war den Turnern aus dem Ries bei diesem Wettkampf wohlgesonnen. Der zweite Gerätesieg und damit der Ausbau der Führung war das Resultat der erzielten 43,10 Punkte. Andreas Hofer holte sehr gute 12,15 Punkte bei seinem zweiten Einsatz. Auch Clemens König konnte nochmals 11,90 Zähler beisteuern. 9,70 bzw. 9,35 Punkte erhielten Simon Kraus und Philipp Egger vom Kampfgericht auf ihre Übungen.

Auch an den Ringen wusste das Rieser Team zu überzeugen. Knapp an der Tageshöchstnote schrammte Marcel Schwefel mit seinen 12,40 Punkten vorbei, 11,85 erzielte Simon Kraus. Auch Daniel Wegert knackte mit 11,20 Punkten die 11-Punkte-Marke. Philipp sorgte mit seiner 9,40 für ein Geräteergebnis von 44,85 Punkten.

Am Sprung gab es dann den nächsten Tagessieg für das Reserveteam der KTV. Mit 44,90 Punkten konnte man sich hier von allen anderen Mannschaften absetzen. 11,75 Punkte erzielte Clemens König, und Simon Kraus bekam eine 11,60 von den Kampfrichtern. Weitere 11,25 Zähler konnte Alexander Hofer erkämpfen und Johannes Kastler bekam als vierter Springer 10,30 Punkte. Auch am vorletzten Gerät, dem Barren, waren die Rieser an diesem Tag das Maß aller Dinge. 50,10 Zähler standen nach den vier Übungen auf der Anzeigetafel. Daniel Wegert war mit seinen 12,90 Punkten erneut bester Rieser an diesem Gerät und auch im gesamten Wettkampf. Dichtauf folgten Simon Kraus (12,55), Johannes Kastler (12,50) und Philipp Egger (12,15). Doch die bis dahin guten Leistungen reichten am Ende nicht, um den Einbruch am Reck kompensieren zu können. Insgesamt drei Verturner waren dann doch zu viel, und so wurden nur 39,60 Punkte erzielt. Zu wenig, um die Führung bis zum Ende verteidigen zu können. Wilfried Hofer mit 11,20 blieb als einziger Turner im zweistelligen Bereich. Die drei anderen Turner, Johannes Kastler, Noah Lang und Philipp Egger, konnten nur Wertungen zwischen 9,90 und 9,10 erzielen.

Damit war nicht nur der Tagessieg weg – diesen holte sich die zweite Mannschaft des TSV Buttenwiesen – sondern auch die Führung in der Gesamttabelle, die nun ebenfalls Buttenwiesen übernommen hat. Die KTV liegt allerdings nur hauchdünn hinter der TSV-Zweiten. Der dritte Durchgang findet genauso wie der abschließende vierte Wettkampf im Herbst statt, wo dann der verpasste Aufstieg aus dem vergangenen Jahr nachgeholt werden soll.

Themen Folgen