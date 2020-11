vor 35 Min.

Amateurfußball: Erst im April 2021 geht es weiter

Obwohl am vergangenen Wochenende noch Spiele erlaubt waren, ist im Ries nirgendwo gekickt worden. So sieht das – zum Teil umfangreiche – Nachholprogramm in den verschiedenen Ligen aus.

Von Klaus Jais

Obwohl am vergangenen Wochenende noch Amateurfußball möglich gewesen wäre, hat im Ries niemand mehr gespielt. Das Samstagsspiel des Bayernligisten TSV Nördlingen beim SV Donaustauf wurde bereits am Donnerstag abgesetzt. In dieser Liga fanden am Samstag nur noch zwei Spiele statt, sodass insgesamt 15 Spiele nachzuholen sind. Die beiden Nachholspiele des TSV Nördlingen in Donaustauf und zu Hause gegen den FC Ismaning wurden noch nicht terminiert.

Nur zwei Vereine (TSV 1860 München II und SpVgg Hankofen-Hailing) haben alle 28 Spiele absolviert. Zwei Vereine (SV Kirchanschöring und Türkspor Augsburg) sind sogar mit jeweils drei Spielen in Verzug. Der erste Spieltag im nächsten Jahr ist der 10. April; der TSV Nördlingen empfängt dann Türkspor Augsburg. Und eine Woche später steht das Spiel beim souveränen Tabellenführer FC Pipinsried auf dem Programm.

Beim TSV Nördlingen können einige Spieler in der Corona-Pause ihre Verletzungen auskurieren

Zeit genug, um die aktuellen Verletzungen auszukurieren: Etienne Perfetto (20), der seit dem Re-Start keinen Einsatz hatte, laboriert an einem Außenbandanriss. Florian Wenninger (31) hat Rückenprobleme und Nicolai Geiß (26) macht eine Muskelverletzung zu schaffen. Verletzt sind zudem beide Torhüter: Daniel Martin (22) musste beim Auswärtsspiel in Regensburg wegen einer Muskelverletzung bereits nach 15 Minuten aus dem Spiel genommen werden und der vier Jahre ältere Andre Behrens erlitt im Spiel gegen den TSV Landsberg einen Handbruch, konnte aber weiterspielen. Eine Röntgenaufnahme am Tag danach ergab den Bruch. „Es ist aktuell nicht geplant, dass er operiert werden muss“, teilt Trainer Daniel Kerscher auf Anfrage mit.

In der Bezirksliga Nord sind noch neun Nachholspiele zu absolvieren. Alle 25 Spiele haben nur der TSV Meitingen, der TSV Wertingen, der FC Affing, der TSV Rain/Lech II und der SV Holzkirchen gespielt. Erst 22 Spiele liegen hinter dem TSV Hollenbach und dem SC Altenmünster. In Altenmünster hat auch der TSV Nördlingen II sein einziges Nachholspiel zu bestreiten (noch ohne Termin). Der erste Spieltag im nächsten Jahr ist aktuell auf das Wochenende 17./18. April terminiert.

Corona zwingt den Amateurfußball erneut in eine Zwangspause

Die Kreisliga Nord ist mit sechs Spielen in Rückstand. Alle 21 Spiele haben der SV Kicklingen-Fristingen, der FC Maihingen, die SpVgg Altisheim-Leitheim, der SV Holzheim und die SpVgg Riedlingen absolviert. Erst 19 Spiele bestritten der SV Wörnitzstein-Berg, der TSV Oettingen und die SSV Höchstädt. In der Kreisklasse Nord I sind lediglich fünf Spiele im Nachgang zu bestreiten. Gleich zwei Nachholspiele hat der SV Hausen-Schopflohe noch vor sich. In der A-Klasse Nord stehen nur zwei Nachholspiele an.

Während es für die Partie Eintracht T.R.B. – SC Wallerstein noch keinen Termin gibt, wurde das Spiel SC Nähermemmingen-Baldingen – SV Megesheim bereits auf 11. April festgelegt. Auch in der B-Klasse Nord sind nur die drei Spiele FSV Flotzheim II – SV Grosselfingen, TKSV Donauwörth – SV Holzkirchen II und TKSV Donauwörth – SV Otting noch nachzuholen. Während der TKSV erst 17 Spiele bestritt, haben der SV Holzkirchen II, der SV Amerdingen und die SpVgg Brachstadt-Oppertshofen bereits 20 Partien auf dem Buckel.

