vor 57 Min.

Angels-Triumph gegen den amtierenden Meister

Drei Tage nach der unglücklichen Niederlage in Halle gelingt dem Imreh-Team ein Sensationssieg.

Von Kurt Wittmann

Gestern Nachmittag gegen 17.30 Uhr war die Sensation perfekt: Die Xcyde Angels Nördlingen hatten den amtierenden deutschen Meister und Pokalsieger Herner TC mit 66:56 bezwungen und sich damit für die knappe Niederlage in Halle drei Tage zuvor eindrucksvoll rehabilitiert.

Mit einer sehr konzentrierten Leistung boten die Xcyde-Girls ihrem übermächtig scheinenden Gegner von Anfang an Paroli. Die Balance zwischen Inside- und Outside-Game stimmte, die freien Würfe, abgefeuert vor allem von Leslie Vorpahl und Sami Hill, fanden ihr Ziel und in der Verteidigung packten Magaly Meynadier und Co. beherzt zu. Die 11:7-Führung war demnach kein Glück, sondern das Ergebnis einer Teamleistung auf höchstem Niveau. Dann kam die Zeit, in der Coaches normalerweise anfangen, ihren Starting-Five-Spielerinnen Pausen zu geben und sogenannte Bankspieler aufs Feld zu beordern. Während Herne hier ausländische Profispielerinnen auflaufen ließ, schickte Angels-Coach Imreh die Schülerin Stephanie Sachnovski aufs Feld. Und eben jene 17-jährige Nördlingerin traf kurz vor der Viertelsirene einen Dreier zur 20:17-Führung und verzückt das toll mitgehende Nördlinger Publikum.

Angefixt und euphorisiert von ihrer eigenen Vorstellung plus der Anfeuerung durch die Fans hielten die Imreh-Mädels weiter dagegen und trotzten dem hohen Favoriten aus Nordrhein-Westfalen. In der 17. Minute ging dann der deutsche Meister und Pokalsieger erstmals in Führung. Hernes schwedische Scharfschützin Claesson nutzt einen kleinen Freiraum und erzielte per Dreier das 32:30. Sollte jetzt die Energie des Underdogs aus dem Ries zusammenbrechen? Nein, noch vor der Halbzeitpause holen Danielle McCray und Luisa Geiselsöder die 34:32-Pausenführung für die Xcyde Angels zurück.

Das obligatorische Konzentrationsloch nach der Pause – 6:0 für Herne – egalisierten die Angels flugs wieder und blieben nicht nur im Spiel, sondern gingen voran. Beim 50:44 holte Coach Imreh die bis dahin überragende Spielmacherin Vorpahl für eine kleine Pause auf die Bank. Die 18-jährige Julia Förner übernahm Verantwortung und führte ihr Team zur 53:46-Führung vor den letzten zehn Minuten. Nach fünf Minuten im letzten Durchgang war der Angels-Vorsprung auf sensationelle 15 Punkte angewachsen und Hernes Topstar Frericks hatte sich bereits rausgefoult. Allmählich fingen auch die größten Berufs-Pessimisten Nördlingens an, an einen Sensationssieg zu glauben und der wurde wahr.

Erneut ragten Luisa Geiselsöder mit 23 Punkten und 10 Rebounds sowie Point Guard Leslie Vorpahl aus einer geschlossenen Teamleistung heraus. Mit fünf Siegen und drei Niederlagen liegen die Xcyde-Angels derzeit auf einem Freude machenden vierten Tabellenplatz und sehen den kommenden Aufgaben entsprechend gelassen entgegen.

Angels Vorpahl (18, 4 Dreier), McCray (7), Meynadier, Sachnovski (3, 1), Förner (4), Hill (11), Luisa Geiselsöder (23), Laura Geiselsöder, Äijänen.

