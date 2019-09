00:04 Uhr

Angels-Turniersieg in Luxemburg

Nördlinger setzen sich gegen Gastgeber Contern und den Erstliga-Rivalen Heidelberg durch. Das Team scheint gerüstet für den Saisonstart am kommenden Samstag

Zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte besuchten die Xcyde Angels aus Nördlingen ein Vorbereitungsturnier in Luxemburg und kehrten prompt als Turniersieger ins Ries zurück. Am ersten Tag stand man im Halbfinale dem Gastgeber aus Contern gegenüber. Die Luxemburger erwiesen sich als ernst zu nehmender Gegner, der aber insgesamt nicht stark genug war, um dem deutschen Erstligsten den Finaleinzug streitig zu machen. Mit 82:65 wurden die Angels, erneut angeführt von einer souveränen Playmakerin Leslie Vorpahl, ihrer Favoritenrolle gerecht. Luisa Geiselsöder führte ihr Team an, was die erzielten Punkte angeht, während ihre Schwester Laura ihre ansteigende Form untermauerte und Danielle McCray wieder einmal ein „Double-Double“ ablieferte.

Im Endspiel am Sonntag traf die Imreh-Truppe dann auf bekannte Gesichter. Die Ligakonkurrenten aus Heidelberg hatten ebenso den Weg ins Finale gefunden wie die Rieserinnen. Coach Ajtony Imreh hatte sein Team offensichtlich brilliant eingestellt, denn seine Angels führten Heidelberg anfangs geradezu vor. Beim 41:20-Zwischenstand schien das Match bereits vorentschieden. Angesichts der klaren Führung ließ die Konzentration der Nördlingerinnen jedoch drastisch nach. Heidelberg robbte sich heran und schaffte gar den Ausgleich zum 57:57 nach 30 Minuten. Doch die Angels hatten ihr Pulver noch nicht verschossen. Das Aufbau-Duo Vorpahl/Meynadier schob den Energieregler nochmals nach oben, Julia Förner traf ihre Freiwürfe und die Geiselsöder-Schwestern knüpften an ihre guten Leistungen vom Vortag an, sodass das Endergebnis mit 77:68 dann doch wieder deutlich ausfiel. Mit dem Siegerpokal im Gepäck ließ sich die lange Heimfahrt dann auch deutlich entspannter antreten als ohne.

Ein paar Tage bleiben den Xcyde-Mädels noch, um an dem ein oder anderen Detail zu feilen, bis man am Samstag im Season Opening auf den Vorjahresvierten Marburg trifft. Auf dem Papier sind die Angels hier Außenseiter, aber vielleicht liegt Leslie Vorpahl und Co. diese Rolle ja. (kw)

Xcyde Angels Vorpahl (7 Punkte gegen Contern, 17 gegen Heidelberg), McCray (13,4), Meynadier (9,14) , Sachnovski, Förner (3,6), Jennings (15,10), Äijänen (5,-), Luisa Geiselsöder (21,14), Laura Geiselsöder (9,12).

