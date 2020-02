10.02.2020

Angels in Niedersachsen obenauf

Dank ihrer hervorragend aufgelegten Flügelspielerin Danny McCray (Mitte) gelang den Xcyde Angels ein weiterer Auswärtssieg. Beim 79:78 behielten die Nördlinger Korbjägerinnen in Osnabrück am Schluss die Nerven und sicherten sich bereits frühzeitig auch rein rechnerisch ihr Play-Off-Ticket.

Nördlingerinnen machen beim Auswärtsspiel in Osnabrück einen 17-Punkte-Rückstand wett und setzen sich am Ende hauchdünn durch. McCray, Meynadier und Förner ragen in Abwesenheit von Sami Hill heraus

Von Kurt Wittmann

So spannend ist wohl nur Basketball. Nach zwischenzeitlichem 17-Punkte-Rückstand gewannen die Xcyde Angels auch ohne ihre kanadische Ausnahmespielerin Sami Hill in Osnabrück buchstäblich in letzter Sekunde mit 79:78.

Sturm Sabine wirkte zunächst wie ein Rückenwind für die frühzeitig angereisten Gäste. Mit einem schneidigen 9:0-Start legten die Angels los, als gäbe es kein morgen. Doch diesmal sollte nicht alles so leicht von der Hand gehen wie im Hinspiel, als die Nordlichter in Nördlingen überhaupt kein Land sahen. Nach einem Zwischenspurt übernahm Osnabrück mit 15:14 die Führung. Von da ab ging es munter hin und her und die Führung wechselte beinahe bei jedem Angriff. Die Panthers hatten nun endgültig ihren Respekt vor dem Tabellendritten aus Bayern abgelegt und fingen an, selbstbewusst von außen zu werfen und zu treffen. Obwohl sich Magaly Meynadier und Danielle McCray immer wieder zum Korb hin durchsetzen konnten, machte sich das Fehlen von Sami Hill an vielen Stellen bemerkbar, ganz besonders in der Verteidigung und beim Rebound. Von zwölf Dreierversuchen, die auf den Nördlinger Korb abgegeben wurden, fanden sieben ihr Ziel. Dies war die Basis für die deutliche 49:35-Führung der Niedersachsen zur Halbzeit.

Im dritten Viertel bekam Tony Imrehs Team endlich Zugriff zu dem Match. Obwohl die bestens aufgelegte Danielle McCray mit ihrem vierten Foul lange auf der Bank saß, schafften es Vorpahl und Co. dennoch, den Rückstand auf überschaubare acht Punkte zu reduzieren. Je länger das Match dauerte, desto besser fanden die Xyde-Mädels ins Spiel. Julia Förners Dreier und ein Dreipunkte-Spiel durch die überragende Danny McCray lieferten dann tatsächlich die kaum für möglich gehaltene 70:69-Führung für die Gäste aus dem Ries. Coach Imreh wechselte nun im Handball-Modus, damit McCray Offense spielen konnte und Obanor ihren Part in der Defense übernahm.

Beim Stand von 78:78 und noch 60 Sekunden auf der Uhr stand das Match auf des Messers Schneide. In einer turbulenten Schlussminute gelang beiden Teams insgesamt nur noch ein Punkt und der wurde von Julia Förner per Freiwurf markiert zum viel umjubelten Auswärtssieg der Angels. Die 18-jährige Europameisterin krönte damit ihre bisher beste Offensivleistung im Nördlinger Trikot. Neben ihr glänzten vor allem Kapitänin Meynadier und die bereits erwähnte US-Flügelspielerin McCray.

Eigentlich gewinnt man Spiele nicht, wenn man die Rebounds so deutlich verliert (26:36) und auch noch acht Freiwürfe liegen lässt, noch dazu in fremder Halle, aber manchmal eben doch. Wenn der Einsatz stimmt und der Glaube an sich selbst, dann ist auch so ein Sieg möglich und den nehmen die Xcyde-Girls natürlich gern mit. Damit schrauben die Angels ihre Saisonbilanz auf zwölf Siege und betonieren ihren dritten Tabellenplatz. Rein rechnerisch ist damit fünf Spieltage vor Saisonende auch die Play-Off-Teilnahme bereits gesichert.

Xcyde Angels Leslie Vorpahl (10, 7 Assists), Magaly Meynadier (16, 2 Dreier), Amenze Obanor, Julia Förner (13, 3), Laura Geiselsöder (5), Heta Äijänen und Luisa Geiselsöder (10), Danielle McCray (25). – Rebounds: 26:36; Freiwürfe: 16 von 19 (84 Prozent) gegenüber 10 von 18 bei Osnabrück (56 Prozent).

