07.03.2020

Angels können die Hauptrunde krönen

Mit einem Erfolg in Freiburg wäre ein Platz unten den ersten Vier vorzeitig sicher. Die „Eisvögel“ haben allerdings zuletzt eine respektable Siegesserie hingelegt

Von Katja Gerstmeyr

Kaum hat man sich’s versehen, da ist die reguläre Basketballsaison fast schon wieder vorbei. Bereits am Samstag reisen die Xcyde Angels zu ihrem letzten Auswärtsspiel, bevor Pokal und Playoffs starten. Ziel der Reise ist Freiburg im Breisgau, wo die Eisvögel beheimatet sind. Die beiden Teams haben durchaus Gemeinsamkeiten: Sowohl die Angels als auch der USC sind schon sicher für die Playoffs qualifiziert und versuchen derzeit, sich bestmöglich dafür zu positionieren.

Diese Mission gelingt den Breisgauern in letzter Zeit ganz ausgezeichnet. Bei einer Serie von acht Siegen seit Mitte Januar gibt es im Lager der Eisvögel nichts zu meckern. Mit dieser tollen Leistung konnte sich die Mannschaft um Trainerin Hanna Ballhaus mittlerweile schon bis auf Platz fünf der Tabelle vorkämpfen und befindet sich in Schlagdistanz zu den Angels. Die Schwaben werden natürlich alles daran setzen, dem Lauf der Freiburgerinnen ein Ende zu bereiten. Dass dies zu schaffen ist, wurde im Hinspiel ja schon bewiesen, als die Rieser Damen in der Verlängerung Nervenstärke zeigten und die Partie mit Überlänge mit 101:90 für sich entschieden.

Seit dem letzten Aufeinandertreffen im Oktober hat sich im Freiburger Kader nichts geändert. Die Eisvögel haben ihr Erfolgsrezept offensichtlich gefunden und setzen auf die Jugend statt auf Nachverpflichtungen. Herausragende Spielerinnen sind immer noch die drei US-Amerikanerinnen im Team, die allesamt in den Statistiken hervorstechen. Während Cassandra Breen mehr Dreier versenkt als jede andere Akteurin in der DBBL, weiß Nicole Hart ihre Größe unter den Körben einzusetzen und ist eine der fleißigsten Reboundsammlerinnen. Auch die athletische Samantha Fuehring besticht in dieser Kategorie und erzielte zudem nach Angelsspielerin Luisa Geiselsöder bisher die zweitmeisten Punkte der Liga. Im Aufbau behalten Luana Rodefeld und Jessica Genco, die beide erst 22 Jahre alt sind, für ihr Team den Überblick. Die kleine, aber flinke Italienerin Genco ist zudem eine hervorragende Verteidigerin. Da Nachwuchsförderung in Freiburg seit eh und je großgeschrieben wird, verteilt sich die restliche Spielzeit auf mehrere junge deutsche Talente.

Im Erfolgsfall ist Rang vier bereits sicher

Gewinnen die Angels am vorletzten Spieltag in Freiburg, haben sie einen Platz unter den ersten Vier der Tabelle schon sicher. Im Falle einer Niederlage kommt der direkte Vergleich ins Spiel und die Ergebnisse des letzten Spieltags entscheiden, wer aus dem Trio Angels, Eisvögel und Herne mit Platz fünf vorliebnehmen muss. Wer das Spiel in Freiburg mitverfolgen möchte, kann dies wie immer über den Livestream tun. Eröffnungssprungball ist am Samstagabend um 19 Uhr.

