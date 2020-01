vor 54 Min.

Angels reisen mit großem Tross nach Berlin

Das sieht nach einem klaren Foul aus. Julia Förner (rechts) war in der Bundesliga-Vorrunde häufig nur so zu stoppen. Am Sonntag möchte sie gemeinsam mit ihren Angels-Teamkolleginnen ins Pokal-Finalturnier einziehen.

Mehr als 50 Fans begleiten das Team zum Pokalspiel in der Hauptstadt

Zugegeben: „ Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin“ ist ein überstrapazierter und ein wenig ausgelutschter Slogan, wenn es um Pokalspiele im Fußball geht. Im Frauen-Basketball fand er allerdings bislang keine Anwendung. Mit dem Losentscheid, das den Xcyde Angels im Viertelfinale als Gegner Alba Berlin bescherte, sei seine Anwendung dennoch gestattet. Zumal die Nördlinger Engel gleich die Gunst der Stunde nutzten, zusammen mit ihrem Transport-Partner Stefan Rieß ein Paket schnürten und nunmehr am heutigen Samstag zusammen mit mehr als 50 Fans in die Hauptstadt aufbrechen.

Dort wird das Team von Coach Imreh am Sonntag in der Max-Schmeling-Halle auf den einzigen verbliebenen Nicht-Erstligisten im Wettbewerb treffen. Coach Imreh wäre nicht Coach Imreh, wenn er nicht auf die Gefahrenlage im Aufeinandertreffen mit einem unterklassigen Verein hinweisen würde, und wenn er nicht seine Angels akribisch wie immer auf den nächsten Gegner vorbereiten würde. Bereits seit dem 29. Dezember sind alle Spielerinnen zurück aus dem Weihnachtsurlaub und arbeiten daran, dass es in Berlin eben keine Überraschung geben soll. Zwar laboriert Topscorer Luisa Geiselsöder an einer Rückenverletzung und wird dem Vernehmen nach wohl nicht eingesetzt, alle anderen aber sind heiß darauf, den letzten Schritt zum ersten Saisonziel, dem Erreichen des Top-Four-Turniers, zu gehen.

Alba Berlin zu unterschätzen wäre ein Fehler, der den Angels nicht passieren wird. Es ist nicht nur der große Name Alba, vor dem man Respekt hat, sondern auch deren herausragende Spielerinnen. Neben der exzellenten Amerikanerin Livermore stehen gestandene Erstliga-Spielerinnen wie Lena Gohlisch und Ireti Amijo im Aufgebot des Zweitligisten. Dennoch sind die Xcyde-Mädels natürlich Favorit und wollen dieser Rolle am Sonntag um 15.30 Uhr auch gerecht werden. Es wird zwar keinen Livestream oder -ticker geben, Zwischenergebnisse sind aber der Facebook-Seite der Angels zu entnehmen. (kw)

