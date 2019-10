00:02 Uhr

Angels wollen den Top-Favoriten schlagen

Angels-Kapitän Magaly Meynadier (am Ball) spielt derzeit in bestechender Form.

Nördlingens Korbjägerinnen erwarten im ersten Heimspiel den Meisterschaftskandidaten Rutronik Stars Keltern. Neuverpflichtung der Angels erweist sich als echter Glücksgriff

Von Katja Gerstmeyr

Es geht wieder los: Nach dem wichtigen Auswärtserfolg am Feiertag folgt am Sonntag endlich das erste echte Heimspiel der Xcyde Angels. Und der zweite Teil der englischen Woche wartet gleich mit einem echten Höhepunkt auf. Mit den Rutronik Stars aus Keltern kommt ein absolutes Spitzenteam ins Ries. Wie schon in den vergangenen Jahren zählen die Sterne auch diesmal wieder zum engsten Favoritenkreis für die Meisterschaft.

Dass man dem Ligakonkurrenten schon zu einem derart frühen Zeitpunkt in der Saison Chancen auf den Titel ausrechnet, kommt natürlich nicht von ungefähr. Der Kader um Trainer Christian Hergenröther ist ausschließlich mit internationalen Top-Spielerinnen besetzt. Dabei musste Keltern abgesehen von der Serbin Milica Deura sowie Jasmine Thomas aus den USA das komplette Team ersetzen, darunter die in Nördlingen nur allzu gut bekannte Kimberley Pierre-Louis.

Das heißt aber nicht, dass der Kader nun weniger hochklassig wäre, im Gegenteil. Mit der Belgierin Emmanuella Mayombo kehrt Kelterns Top-Scorerin der Saison 2016/17 zurück und auch die von Freiburg gewechselte Lettin Ilze Jakobsone ist als gefährliche Dreierschützin bekannt. Nach deutschen Spielerinnen sucht man im Kader der Rutronik Stars allerdings vergebens, was nicht den Standards der DBBL entspricht, aber nicht sanktioniert wird.

Bei dieser individuellen Klasse in der Mannschaft ist es kein Wunder, dass der Saisonauftakt hervorragend verlief. Sowohl die Saarlouis Royals als auch der Pokalteilnehmer MTV Stuttgart aus der Regionalliga wurden chancenlos aus der Halle gefegt. Bis jetzt konnte das Team aus dem Nachbarbundesland die Erwartungen also erfüllen. Und nicht nur in der DBBL wollen sie ganz oben mitspielen. Auch im EuroCup ist das Ziel, mindestens die Gruppenphase zu überstehen, in der die Sterne neben einem ungarischen und belgischen Verein gleich als erstes auf den Herner TC treffen.

Doch auch die Xcyde Angels müssen sich nicht verstecken. Zwei Siege aus zwei Spielen lautet die Bilanz der noch jungen Saison. Besonders Neuverpflichtung Leslie Vorpahl erwies sich als echter Glücksgriff und demonstrierte diese Woche schon einmal ihre Treffsicherheit von jenseits der Dreierlinie.

Neben der quirligen US-Amerikanerin befindet sich auch Magaly Meynadier in absoluter Top-Form. Angels-Trainer Tony Imreh holt allem Anschein nach das Maximum aus seiner Mannschaft heraus und ist ebenfalls höchst motiviert, scheinbar überlegene Gegner doch zu schlagen.

Dass die Hermann-Keßler-Halle ein guter Ort ist, um Favoriten zu ärgern, wurde ja schon mehrfach bewiesen. Vor einem knappen Jahr stand man dank eines hervorragenden Auftritts von Luisa Geiselsöder schon kurz vor der Sensation, musste sich am Ende aber knapp geschlagen geben. Vielleicht klappt es ja im zweiten Anlauf?

Fest steht, dass die Zuschauer in Nördlingen am Wochenende ein spannendes Spiel erwartet. Und auch die Tatsache, dass Publikumsliebling Sami Hill nach Nördlingen zurückgekehrt ist (siehe Infokasten unten), wird viele Fans besonders freuen. Um sie und den Rest des überaus sympathischen Teams wieder in Aktion zu erleben, muss man sich am Sonntag, 6. Oktober, um 16 Uhr in der Hermann-Keßler-Halle einfinden, wenn es gilt, die Nördlinger Angels zum Sieg gegen Keltern zu tragen.

