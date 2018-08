vor 37 Min.

Annafest: Hohe Auszeichnung verliehen Lokalsport

Klemens Starz jetzt im „DFB-Club 100“

Der SV Amerdingen feierte jetzt sein traditionelles Annafest. Am Freitagabend setzte sich beim AH-Kleinfeldturnier der FC Härtsfeld 03 vor Monheim, Kösingen, Amerdingen/Unterringingen, Ederheim und Hohenaltheim durch.

Am Samstagnachmittag waren Nachwuchsspiele bei akzeptablen Temperaturen angesagt. Zuerst konnten sich die Kleinsten aus der G-Jugend, anschließend die F-, E- und D-Junioren dem Publikum präsentieren. Am Abend zog das erheiternde Bubblesoccer-Turnier neben den sechs Teams auch viele Neugierige an, die dann auch den Sieger, „Glasbier Rangers“, vor „Ü80KG“ feierten.

Am Sonntag war nach dem Festgottesdienst an der Annakapelle das Festzelt auf dem Kellerberg gut besucht: Weißwürste, Mittagessen, Grillgut, Kaffee, Kuchen und Brotzeit – für jeden Geschmack war etwas geboten. Die Fußballer des SV Amerdingen testeten nachmittags ihre Form gegen den FC Härtsfeld 03 und gewannen knapp mit 2:1. Auf dem Kellerberg, unter den alten Linden, klang das diesjährige Annafest in angenehmer Stimmung und bei bestem Wetter aus.

„DFB-Club 100“-Ehrung für Klemens Starz

Bevor Ehrenvorstand Klemens Starz am Samstag als D-Jugend-Trainer aktiv werden konnte, stand eine besondere Ehrung für ihn durch den Bayerischen Fußball-Verband an. SVA-Vorsitzender Engelbert Wiedemann begrüßte dazu Bezirksehrenamtsreferent Günther Brenner, der nochmals das herausragende Engagement von Starz als Vorstand, Abteilungsleiter, Trainer für Fußballnachwuchs und Volleyball sowie seine Ehrenämter in Gemeinde und Kirche hervorhob. Aufgrund dieser Leistungen wurde Starz Ende 2017 in München als Sieger des Ehrenamtspreises im Kreis Donau geehrt. Auf Vorschlag des BFV wurde er vom DFB für 2018 in den „DFB-Club 100“ aufgenommen. Er gehört somit zu den 100 engagiertesten Kreissiegern von 280 in Deutschland und wird dieses Jahr vom DFB zu verschiedenen Veranstaltungen eingeladen.

Brenner überreichte Starz die Auszeichnung des DFB und übergab zusätzlich das Vereinsgeschenk für die Jugendabteilung, in Form von zwei Minitoren und fünf Fußbällen. (pm)

