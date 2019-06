vor 22 Min.

Athletik gewinnt letztes Spiel

Die Nördlinger Spielerinnen beenden die Saison in der oberen Tabellenhälfte

Das Spiel des SC Athletik Nördlingen gegen Mönstetten begann stark auf Seiten der Rieserinnen. Bereits in den ersten Minuten gelang es den Nördlinger Spielerinnen, sich gefährlich offensiv durchzusetzen. Immer wieder konnte der SCA-Sturm die Abwehr von Mön-stetten einfach überspielen. So auch in der 15. Spielminute, als Rebecca Fritz die Abwehr passiert hatte und den Ball gefährlich Richtung Tor bringen konnte. Trotz der vielen Chancen in der Anfangsphase konnte das erste Tor erst in der 36. Spielminute erzielt werden. Durch einen schnell ausgeführten Einwurf schickte Rebecca Fritz Melanie Bengesser in den 16er, die dann auf Julia Müller ablegte, welche unhaltbar zum 0:1 einlochte.

Gerade einmal drei Minuten später gelang es, einen Eckball von Mönstetten abzufangen. Hier war es Gudrun Stähle, die den Ball abfangen konnte und Julia Müller schickte, die im eins gegen eins sicher auf 0:2 für die Rieser Mannschaft erhöhen konnte.

Nach der Halbzeitpause wurde Mönstetten stärker und angriffslustiger. Gerade einmal fünf Minuten nach Wiederbeginn wurde Torfrau Carolin Gröner auf die Probe gestellt: Nach Unstimmigkeiten in den Abwehrreihen gelang es der gegnerischen Stürmerin, den Ball ungestört aufs Tor zu schießen. Durch eine sehenswerte Parade konnte dieser Ball von der SC Athletik-Torfrau ins Toraus abgewehrt werden.

Die Spielerinnen aus Mönstetten spielten weiter offensiv nach vorne und keine fünf Minuten später musste Lisa Bissinger den Fußball von der Torlinie kratzen, als der Ball nach einem Tumult im 16er gefährlich aufs Tor kam. In der 67. Spielminute gelang es den Rieserinnen dann, den Sieg zu sichern. Hier war es wieder Gudrun Stähle, die Melanie Bengesser zum 0:3 schickte. Nach dem Spiel hieß es Abschied nehmen von der langjährigen Spielerin Stähle. Nach 22 Jahren als aktive Spielerin bei den SCA-Damen wünschte ihr die Mannschaft viel Erfolg bei ihrem neuen Traineramt bei den D-Juniorinnen des SV Wechingen. (pm)

Themen Folgen