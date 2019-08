vor 20 Min.

Athletik und Marxheim gehen baden

Nähermemmingens Julian Jaksch (links) scheitert an der Fußabwehr von Wechingens Torhüter Lukas Hertle.

Der SCA verliert in Huisheim mit 1:7 und der FCM kassiert eine 0:10-Klatsche

SG Großsorheim/Hoppingen – SV Megesheim 1:5 (0:1). – In einem hektischen Spiel vergaben die Gäste zunächst eine „Hundertprozentige“, gingen aber wenig später durch Hamed Bamba in Führung. Derselbe Spieler erhöhte im zweiten Durchgang mit zwei weiteren Treffern auf 3:0 für Megesheim. Ganzenmüller vergab freistehend für die SG, doch Maximilan Stoller konnte verkürzen. Am Ende sicherten Klotz und Meba den verdienten Gästesieg. Tore 0:1 Bamba Hamed (10.), 0:2 Hamed (55.), 0:3 Hamed (80.), 1:3 Maximilian Stoller (86.), 1:4 Martin Klotz (88.), 1:5 Meba (90.) Zuschauer 70

BC Huisheim – SC Athletik Nördlingen 7:1 (3:0). – Die Heimelf spielte überlegen und ging durch Michael Hirschbeck in Führung. Einen Abpraller des Gästekeepers lenkte ein Mitspieler ins eigene Tor und noch vor der Pause erzielte Springenzaun das 3:0. Nach dem Wechsel erhöhte Süveges mit zwei Treffern auf 5:0 und Hirschbeck ließ das sechste Tor folgen. Streun gelang der Ehrentreffer, doch Rupprecht stellte per Abstauber den alten Abstand wieder her. Tore 1:0 Michael Hirschbeck (3.), 2:0 Eigento), 3:0 Fabian Springenzaun (44.), 4:0 Szilard Süveges (57.), 5:0 Szilard Süveges (67.), 6:0 Andreas Hirschbeck (76.), 6:1 Marco Streun (80.), 7:1 Thomas Rupprecht (85.)

SC Nähermemmingen/Baldingen – SV Wechingen 0:2 (0:0). – Bei hochsommerlichen Temperaturen hielt der SCNB in der ersten Halbzeit gut dagegen. Nach dem Seitenwechsel drehte Wechingen auf und kam durch Daniel Dürrwanger zur Führung. In der letzten Spielminute setzte Dürrwanger noch einen drauf und erzielte unter der Leitung von Schiedsrichter Andreas Schaudig den 2:0-Endstand. Tore 0:1 Daniel Dürrwanger (62.), 0:2 Daniel Dürrwanger (89.) Zuschauer 90

SV Kaisheim – SC Wallerstein 4:1 (2:0). Die Heimmannschaft begann druckvoll und kam in der 25. Minute einen Elfmeter zugesprochen, der aber ungenutzt blieb. In der 28. Minute erzielte Mario Jessberger mit einem Kopfball das 1:0 und nur ein paar Minuten später erhöhte Armin Janik auf 2:0. Nach dem Anschlusstreffer durch Stefan Jaumann glückten Armin Janik zwei weitere Tore zum 4:1.

Tore 1:0 Mario Jessberger (28.), 2:0 Armin Janik (35.), 2:1 Stefan Jaumann (55.), 3:1 Armin Janik (57.), 4:1 Armin Janik (61.) Zuschauer 50

FSG Mündling-Sulzdorf – SpVgg Minderoffingen 3:1 (1:1). – Die ersten 20 Minuten machte die FSG mächtig Druck. Nach drei Minuten erzielte Johannes Fritz das 1:0. Danach kamen die Gäste immer besser ins Spiel. Thoms Uhl glich folglich nach 16 Minuten aus. Georg Heckel sorgte für die erneute FSG-Führung. Das 3:1 erzielte Spielertrainer Stefan Fischer per Elfmeter.

Tore 1:0 J. Fritz (3.), 1:1 Thomas Uhl (16.), 2:1 G. Heckel (47.), 3:1 Stefan Fischer (70.) Zuschauer 50

FC Marxheim/Gansheim – SV Mauren 0:10 (0:8). – Die Gastgeber, bei denen einige Stammspieler fehlten, bekamen keinen Zugriff zum Spiel und lagen bereits nach 45 Minuten aussichtslos mit 0:8 im Rückstand. Mauren spielte sich in einen Rausch. Die ersten fünf Treffer bis zur 35. Minute erzielte Manuel Schreitmüller. Er war auch im zweiten Spielabschnitt noch einmal erfolgreich. (wwei/mit DZ)

Tore 0:1 Manuel Schreitmüller (2.,Foulelfmeter), 0:2 Manuel Schreitmüller (5.), 0:3 Manuel Schreitmüller (20.), 0:4 Manuel Schreitmüller (22.), 0:5 Manuel Schreitmüller (35.), 0:6 Lukas Pickel (38.,Foulelfmeter), 0:7 Lukas Pickel (41.), 0:8 Matthias Strauß (44.), 0:9 Manuel Schreitmüller (48.), 0:10 Lukas Pickel (55., Foulelfmeter)

Zuschauer 50

