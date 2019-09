00:02 Uhr

Auch die TSV-Reserve vor einer hohen Hürde

Der Tabellenzweite SC Bubesheim gilt als besonders defensivstark. Holzkirchen in Stätzling

Mit Mannschaften aus dem ersten Drittel der Tabelle haben es am elften Spieltag der Bezirksliga Nord die beiden Rieser Vertreter TSV Nördlingen II und SV Holzkirchen zu tun: Der TSV Nördlingen empfängt am Samstag (13.30 Uhr, Rieser Sportpark) den Tabellenzweiten SC Bubesheim und der SV Holzkirchen gastiert am Sonntag (15 Uhr) beim Tabellensechsten FC Stätzling.

Eine schwere Aufgabe hat der TSV II zu stemmen. Mit dem SC Bubesheim gastiert ein Spitzenteam der Liga, das erst einmal verloren und erst sieben Gegentore kassiert hat. Der etatmäßige Spielführer Moritz Taglieber muss weiterhin verletzt zuschauen und der zweite Kapitän Mario Taglieber erhielt bei der 0:3-Niederlage in Hollenbach die rote Karte. „Mit 14 Zählern steht unsere U23 momentan ordentlich da, trotzdem warne ich explizit davor, sich irgendwo in Sicherheit zu wiegen“, erklärt Abteilungsleiter Andreas Langer. „In Hollenbach sind wir mit einer großen Torchance gestartet, nachdem sich Mario Taglieber gut durchgesetzt hatte und Stefan Mayer aus drei Metern am Torwart scheiterte. Danach waren wir in der Defensive zu unkonzentriert und sind durch individuelle Fehler in Rückstand geraten. Nach einem Foul an der Mittellinie haben wir den bis dahin starken Mario Taglieber durch eine rote Karte verloren und kurz vor der Halbzeit wieder durch einen individuellen Fehler das dritte Gegentor kassiert“, resümierte Trainer Kerscher, dessen Team sich dann in der zweiten Halbzeit auf die Defensive konzentrierte. „Gegen den Tabellenzweiten müssen wir wieder zu 100 Prozent bei der Sache sein. Wichtig wird sein, dass wir nicht in Rückstand geraten“, fordert Coach Kerscher, zumal Bubesheim bei erst sieben Gegentoren eine extrem starke Verteidigung hat und aufgrund sehr guter Einzelspieler sicherlich zu den stärksten Mannschaften der Bezirksliga zählt. Allerdings fehlt der mit sieben Treffern torgefährlichste Spieler Hakan Polat, der letzte Woche einem Stätzlinger Gegenspieler „Halt die Fresse“ zugerufen haben soll und dafür ein Spiel gesperrt wurde. „Der Ausfall von Mario Taglieber ist sicherlich extrem bitter für uns, da er in den letzten Spielen immer stärker wurde und gegen Hollenbach einer der wenigen Aktivposten war“, meint Kerscher. Ebenso fehlen wird Stefan Klaß, der arbeitsbedingt in den USA ist. Adrian Stimpfle wurde unter der Woche erfolgreich am Meniskus operiert. Zurückkehren wird Andreas Kaiser, der schon gegen Hollenbach in der Halbzeit eingewechselt wurde. Tim Meyer ist krank.

Robert Stolz, der stellvertretende Abteilungsleiter des SV Holzkirchen, meint zum Spiel gegen Gersthofen: „Man muss der Mannschaft trotz der Niederlage ein Kompliment machen, da sie mit ihren Möglichkeiten alles gegeben hat und ein gutes Spiel gezeigt hat – spielerisch, kämpferisch, und läuferisch. Über 90 Minuten wäre eine Punkteteilung gerecht gewesen.“ Der SVH habe sich nie aufgegeben und in der Nachspielzeit per Kopfball die Riesenchance zum Ausgleich gehabt, Draxler konnte aber sein gutes Spiel nicht mit seinem dritten Tor krönen. Bei einem Lattenkracher von Marcel Köhnlein und bei einem sehenswerten Innenpfosten-Kopfball von Stefan Neuwirt fehlte ebenfalls das Glück im Abschluss. „Das brauchst du aber im Tabellenkeller, wenn du in unserer Situation gegen Gegner wie Gersthofen punkten willst. Wenn wir aber solche Leistungen weiterhin als Team auf den Platz bringen, sind auch weitere Punkte möglich, was sich aber natürlich sehr kräftezehrend auswirkt und bei der jetzigen Kaderdichte eine echte Herausforderung darstellt“, so Stolz weiter.

Schwerer Wermutstropfen ist der Kreuzbandriss von Marcel Köhnlein aus dem Spiel gegen Gersthofen; der Angreifer war in guter Form und hat bisher drei Saisontore erzielt. In Stätzling wollen die Blau-Gelben an die Leistung der letzten Woche anknüpfen. Die Gastgeber sind seit sieben Spielen ungeschlagen. Neben Marcel Köhnlein werden beim SVH Tobias Demel (Muskelfaserriss), Danny Draxler, Matthias Eichberger (beide Urlaub) und der privat verhinderte Jurja Moise fehlen. Ob Tuncay Havur (Muskelverletzung) spielen kann, wird sich erst kurzfristig zeigen. (jais)

