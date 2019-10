00:04 Uhr

Auch im zweiten Spiel war mehr drin

Kleinerdlinger B-Juniorinnen unterliegen beim „Club“ mit 1:3

Eine ehemalige Spielerin vom SV Kleinerdlingen, die seit acht Jahren die Kickstiefel für den 1.FC Nürnberg schnürt, ließ es sich ebenso wie die mitgereisten 21 Fans nicht nehmen, die B-Mädchen vom SV Kleinerdlingen beim zweiten Auswärtsauftritt in der Landesliga Nord zu unterstützen. Die Reise ging zur zweiten Mannschaft des 1.FC Nürnberg, die als BayernligaAbsteiger über einen immensen Erfahrungsvorteil verfügte. Zudem musste der SVK auf einem ungewohnten Kunstrasenfeld antreten.

In der ersten Halbzeit merkte man den Rieserinnen die Nervosität vor dem großen Namen und dem ungewohnten Spielfeld an und man versuchte die Nürnbergerinnen vom eigenen Tor wegzuhalten. Dies gelang sehr gut, denn außer zwei Torschüssen, die für Torfrau Alina Stahl kein Problem darstellten, konnte der 1.FCN keine nennenswerte Torchance verbuchen. Als beide Mannschaften sich schon auf eine torlose erste Halbzeit einstellten, rutschte ein Ball durch die Kleinerdlinger Abwehr und die Stürmerin vom 1. FCN traf den Ball mit dem Schienbein, sodass der Ball ins Tor trudelte (38. Minute).

Nach Umstellungen des Trainerduos Stahl/Schulz ging man voll motiviert in die zweite Halbzeit und man konnte die ersten Offensivaktionen des SVK sehen. Als nach einer Ecke des 1.FCN, der Schiedsrichter ein für alle sichtbares Handspiel nicht sah, war es ein leichtes für die Nürnberger Stürmerin, zum 2:0 einzuschießen (47.). Die Rieserinnen ließen sich nicht entmutigen, aber beste Torchancen durch Leonie Oßwald, Jasmin Allgäuer und Maja Greiner wurden fahrlässig vergeben oder die überragende Club-Torfrau parierte. Erst in der 78. Minute gelang Jasmin Allgäuer nach eine schönen Hereingabe von Leonie Oßwald der späte Anschlusstreffer zum 2:1. Jetzt versuchte der SVK alles und löste seinen Abwehrverbund auf. Zwei Torschüsse von Chantal Engberg und Julika Leitner fanden nicht den Weg ins Tor. Mit dem Schlusspfiff kam der 1.FCN noch einmal in die Hälfte des SVK und traf durch einen Schuss aus 20 Meter zum 3:1-Endstand (82.).

Die nächste Chance auf ein positives Ergebnis haben die Kleinerdlingerinnen am kommenden Sonntag um 13 Uhr, wenn der bislang zweimal siegreiche SV Reitsch zum ersten Heimspiel auf der Berger Wiese aufkreuzt. Reitsch liegt an der Grenze zu Thüringen und ist der am weitesten entfernte Gegner des SVK. Reitsch spielt bereits die fünfte Saison in der Landesliga. (msc)

