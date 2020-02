10.02.2020

Aufgelegt-Schütze erringt den wichtigsten Titel

Dieter Hohmann gewinnt in der Schützenklasse den Königstitel. Laura Straß Jugendregentin

Zur diesjährigen Preisverteilung des Kleinsorheimer Königschießens konnte der 1. Schützenmeister Martin Kirchgasser zahlreiche Mitglieder und Freunde der Edelweißschützen begrüßen und die Sieger des Königschießens und des Vereineschießen küren. 45 Schützen und 17 Schüler nahmen am Preisschießen teil.

Zu Beginn wurden die Könige des Lichtgewehrschießens bekannt gegeben. Bei den Schülern, die noch aufgelegt schießen, konnte sich Sofia Herrmann den Pokal sichern. Laserschützenkönig bei den freischießenden Schülern wurde Bastian Frisch. Für alle teilnehmenden Schüler des Lichtgewehrschießens gab es als Preis einen Ausflug zum Bogenschießen, der in den kommenden Wochen stattfinden wird.

Beim Preisschießen konnte sich Jungschützin Laura Straß mit einem Ergebnis von 90 Ringen und einer Deckserie von 89 Ringen den ersten Platz vor der Gastschützin Julia Meier (38,4 Teiler) sichern. Der Vereinspokal ging mit einem 36,7 Teiler an Christian Herrmann vor Jungschützin Angelina Rommel (58,0 Teiler). Den Pistolenpokal gewann Christoph Kirchgasser mit einem 201,8 Teiler vor Heidi Straß (234,7 Teiler). Der Damenpokal ging erstmals an Jungschützin Selina Falch mit einem 47,3 Teiler. Der Pokal in der Disziplin Aufgelegt-Schützen ging an Dieter Hohmann mit einem 60,3 Teiler. Die Edelweißscheibe sicherte sich in diesem Jahr Michael Kerle, der mit einem 101,4 Teiler alle anderen Teilnehmer hinter sich lassen konnte. Das beste Jahresblattl aus den Übungsschießen traf Selina Falch mit einem sehr guten 19,2 Teiler.

Großen Anklang findet jedes Jahr die Kategorie „Zimmerstutzen“-Schießen, bei der mit der traditionellen Waffe fünf Schüsse auf eine Scheibe geschossen werden. Hier konnte sich Ulrich Frisch mit 47 Ringen knapp vor Bettina Falch mit 46 Ringen behaupten.

Beim Vereineschießen nahmen acht dorfansässige Vereine teil. Die Meistbeteiligung kam von den Edelweißschützen, gefolgt vom Bonker Sore. Die drei besten Blattl kamen vom Bonker Sore, gefolgt von der Freiwilligen Feuerwehr und dem Dorfverein Erhalten und Gestalten.

Als Höhepunkt des Abends stand die Proklamation der Schützenkönige für das Schützenjahr 2020 an. Zum zweiten Mal wurde Laura Straß mit einem 35,2 Teiler Jugendkönigin und konnte damit Selina Falch (94,4 T.) und Fabian Göttler (96,8 T.) hinter sich lassen. Schützenkönig der Edelweißschützen wurde Dieter Hohmann mit einem 22,2 Teiler (7,4 Teiler mal Faktor 3,0 bei aufgelegtem Schießen) vor Hermann Vollhüter (51,1 T.) und Günter Hubel (17,3 Teiler x 3 = 51,9 T.). (yfr)

Weitere Ergebnisse: Preisschießen: 3. Dieter Hohmann 90 Ringe. – Laser-König aufgelegt: 2. Dominik Husel; 3. Vincent Köhnlein. – Laser-König freies Schießen: 2. Ida Eiglmeier; 3. Luca Rommel.

Vereinspokal: 3. Johannes Bachmann 84,0 Teiler. – Edelweißscheibe: 2. Wilfried Bachmann 142,8 Teiler; 3. Georg Wiedemann 164,1 Teiler. – Aufgelegt-Pokal: 2. Günter Hubel 158,4 Teiler. – Zimmerstutzen (5 Schuss): 3. Wolfgang Frisch 45 Ringe. – Damenpokal: 2. Stefanie Frick 170,1 Teiler; 3. Karin Wiedemann 196,4 Teiler. – Pistolenpokal: 3. Bernd Straß 257,2 Teiler.

