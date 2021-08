Nördlingerin gewinnt Silber beim Chiemgauer100

Plus Der Nördlingerin Nicole Fischer gelingt zusammen mit Matthias Stelzle beim Bergultralauf eine besondere Leistung.

Der Chiemgauer100 Bergultra ist ein Natur-Trail-Erlebnislauf, der hauptsächlich über alpine Wander- und Forstwege verläuft und mehrere nennenswerte, technisch schwierige Anstiege und Abstiege aufweist. Er ist den amerikanischen, härteren 100-Meilen-Landschaftsläufen nachempfunden, die Hauptstrecke beträgt jedoch „nur“ europäische 100 Kilometer.