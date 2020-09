vor 20 Min.

Auswärtshürden zum Bezirksliga-Auftakt

Holzkirchen will die Euphorie der Vorbereitung nach Aindling mitnehmen

Die Fußball-Bezirksliga Nord nimmt am Wochenende ihren unterbrochenen Spielbetrieb wieder auf. Auf dem Terminplan steht der 21. Spieltag, unter anderen mit den Partien SC Altenmünster – TSV Nördlingen II (Sa. 15 Uhr) und TSV Aindling – SV Holzkirchen (So. 15 Uhr).

Der TSV Aindling belegt mit 26 Punkten den achten Platz. Das Hinspiel Ende August letzten Jahres verlor der SVH 0:3; es war seinerzeit die sechste Niederlage in Folge. Beim SV Holzkirchen ist Yannis Leberfinger noch im Urlaub, Jörg Strauß, Marcel Köhnlein und Stefan Neuwirt sind noch angeschlagen und Joshi Zwickel hat die letzten zwei Vorbereitungsspiele wegen Urlaub verpasst und erst diese Woche wieder trainiert. „Unser Ziel ist es, in Aindling das Spiel so lange wie möglich offen zu halten, immer wieder Spitzen zu setzen und in der Defensive sicher und konzentriert zu agieren. Wir wollen die Euphorie aus der Vorbereitung und den zahlreichen Trainingseinheiten mit in unser erstes Pflichtspiel nehmen“, sagt Philipp Buser, der Spielertrainer des SVH. In den Vorbereitungsspielen gab es Höhen und Tiefen, wobei die Rieser alle Spiele gewinnen konnten, nämlich 3:0 gegen den SSV Oberhochstatt, 3:2 gegen den TSV Oettingen, 4:0 gegen den FC Maihingen und 3:2 gegen den FSV Reimlingen. „Sicher braucht es noch Zeit, bis gewünschte Automatismen im Spiel funktionieren, aber wir befinden uns auf einem guten Weg“, erklärt Buser.

Der TSV Nördlingen II tritt bereits heute beim nur drei Punkte zurückliegenden SC Altenmünster an. Die Rieser bestritten sechs Vorbereitungsspiele, wobei gegen Oettingen (1:0), Reimlingen (2:1) und Möttingen (5:2) gewonnen, gegen die SF Dorfmerkingen unentschieden (3:3) gespielt und gegen den SV Wörnitzstein-Berg (2:4) und den FV Dittenheim (1:2) verloren wurde. „Im Großen und Ganzen war die Vorbereitung ganz gut. Nur mit der 2:4-Niederlage gegen Wörnitzstein können wir nicht zufrieden sein. Wir haben sehr viel getestet, da doch einige Spieler aus der A-Jugend dazu kamen“, erklärt Mark Merz, der TSV-Trainer. Nicht alle Spieler sind fit, man muss noch abwarten, ob die angeschlagenen Andreas Kaiser, Stefan Klaß, Laurin Kraus und Jonas Sandmeyer spielen können. „Ich denke aber, wir können eine schlagkräftige Truppe aufs Feld schicken. Ziel ist es, die notwendigen Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln. Eine große Aufgabe besteht natürlich auch darin, die jungen Spieler an die Liga heranzuführen“, sagt Trainer Merz. Gastgeber Altenmünster hat sich mit 26 Punkten sowie 26:27 Toren an der Spitze der zweiten Tabellenhälfte eingenistet. „Die Ausbeute hätte aber noch besser sein können“, sagt Trainer Peter Ferme. (jais)

Themen folgen