Sieg und Niederlage für TSV-Zweite

Nördlinger Reserve in Gersthofen ersatzgeschwächt

Nach mehr als eineinhalb Jahren stand für die Spielerinnen und Spieler der zweiten Nördlinger Mannschaft wieder ein Auswärtsspiel auf dem Programm. In Gersthofen traf man auf die zweite und dritte Mannschaft der Gastgeber.

. – Nachdem kurzfristig drei Aktive nicht zur Verfügung standen, ging es mit der Minimalbesetzung von zwei Damen und vier Herren gegen den Spitzenreiter der Bezirksklasse A Nord. Die Doppelpaarungen Rommel/Wiedemann, Strauß/Cofalla und das Damendoppel Schneider/Strauß, gingen allesamt in zwei Sätzen verloren. Ulrich Rommel konnte im ersten Herreneinzel konnte durch ein 21:17 und 21:16 auf 1:3 verkürzen, aber Heiko Wiedemann und Harald Strauß gingen in den beiden anderen Einzeln leer aus. Pech hatte Claudia Strauß im Dameneinzel, die sich zu Beginn des Spiels an der Wade verletzte und aufgeben musste. Das abschließende Mixed Christina Schneider/Albert Cofalla gewann in drei Sätzen (21:12, 17:21 und 21:9) und stellte den 2:6-Endstand her.

. – Nach der Verletzung von Claudia Strauß stand gegen Gersthofen III mit Christina Schneider nur noch eine Dame zur Verfügung, weshalb das Damendoppel kampflos an die Gastgeber ging. Den Rückstand drehten die beiden Herrendoppel Rommel/Wiedemann (21:16/21:13) und Strauß/Cofalla (9:21/21:16/21:12) in eine 2:1-Führung. Das hart umkämpfte erste Herreneinzel gewann Ulrich Rommel knapp (18:21, 21:14, 21:19 und Heiko Wiedemann sowie Harald Strauß erhöhten auf 5:1. Christina Schneider im Dameneinzel (21:19, 22:24, 21:13) und das Mixed Christina Schneider/Albert Cofalla besiegelten den klaren Erfolg. (ulro)