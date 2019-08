16:24 Uhr

Basketball: Abschied von einem Urgestein

Walter Emmert wird am Samstag mit einem Spiel ehemaliger TSV- und Giants-Akteure gewürdigt. Auch der legendäre Bill Bessoir hat sich angekündigt.

Auch wenn er persönlich gerne immer im Hintergrund wirkte, soll er am kommenden Samstag (16 Uhr, Mehrzweckhalle) im Mittelpunkt stehen: Als Wertschätzung für sein jahrelanges Engagement trifft eine TSV-Basketballauswahl mit dem neuen Trainer Sebastian Moll auf eine Auswahl ehemaliger Wegbegleiter, die zu Ehren von Walter „Leo“ Emmert ins Ries anreisen werden. Unter anderem haben ehemalige Publikumslieblinge wie US-Boy Bill Bessoir, Jurica Puljic, Mario Matic oder auch jüngere Generationen wie Fabian Brütting, Max Gentner oder Emanuel Richter ihr Kommen zugesagt.

Emmert war über mehr als zwei Jahrzehnte mit viel Engagement und Herzblut einer der Macher des Nördlinger Männerbasketballs. Sein leiser Abgang passt genauso zu seinem bescheidenen Charakter wie die Tatsache, dass er den neuen Plänen des TSV Nördlingen nicht im Wege stehen wollte. Als damaliger Jugendspieler und Fan erlebte der gebürtige Franke bereits die erste Nördlinger Bundesligasaison in den 70er-Jahren mit. Beim Aufstieg in die zweite Bundesliga 2003/2004 war er bereits als Helfer und Teambetreuer äußert engagiert.

Ab der Saison 2005/06 leitete der zweifache Familienvater dann zusammen mit Jürgen Kohl hauptverantwortlich die Geschicke des Nördlinger Männerbasketballs. Dank zwei starken Platzierungen in der zweiten Bundesliga Süd qualifizierte man sich für die neu gegründete ProA. Was danach folgte, wird für die Ewigkeit in die Geschichtsbücher eingehen. Emmert bewies in der Saison 2007/2008 im Spieler-scouting ein goldenes Händchen und die VPV Giants gewannen sensationell die ProA-Meisterschaft. Auch das unvergessene Jahr in der 1. Bundesliga ist den Machern Kohl und Emmert zu verdanken. Mit zwei Siegen gegen den amtierenden Meister Bamberg und dem sportlichen Klassenerhalt schrieb man im Ries Basketballgeschichte.

Auch beim mehrmaligen Neuanfang dem Verein treu geblieben

Aufgrund des zu kleinen Etats ging es ein Jahr später in die ProA zurück und 2010/2011 startete man einen Neuanfang in der Regionalliga. Emmert bewies einmal mehr seine Treue und Loyalität gegenüber seinem Verein und half beim Neuaufbau tatkräftig mit. Zusammen mit Jürgen Kohl und dem neuen Trainer Mario Matic schaffte man es nicht nur, den Verein wieder in die 2. Bundesliga zu führen und dort zu stabilisieren, sondern setzte fortan vermehrt auf einheimische Talente. Beim vorerst letzten sportlichen Highlight führte das Duo Emmert/Matic die Mannschaft bis ins Halbfinale der 2. Bundesliga ProB und sicherte sich sportlich das Aufstiegsrecht in die ProA. Aber auch hier musste man erkennen, dass das Umfeld dem sportlichen Erfolg nicht mehr gewachsen war. Auch nach dem freiwilligen Rückzug des Vereins in die zweite Regionalliga, den Emmert bis zum Ende zu verhindern versuchte, blieb er seinem Verein treu. Das Team verpasste als Vizemeister nur knapp den Aufstieg in die 1. Regionalliga.

Walter Emmert war über zwei Jahrzehnte eine tragende Säule des Nördlinger Basketballs. In Zeiten des großen Erfolgs, aber auch in Phasen, wo es nicht so gut lief, war er „rund um die Uhr“ für seinen Verein da. Für Spieler und Trainer war sein Haus stets offen und man hatte immer das Gefühl, Teil seiner Familie zu sein. Am Samstag gilt es Emmert einen gebührenden Abschied zu bereiten. (mma)

