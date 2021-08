Aktionstag für Mädchen

Angels und TSV Nördlingen laden am 18. September ein

Am Samstag, 18. September, haben alle Mädchen im Alter von sieben bis zwölf Jahren die Möglichkeit, Spaß mit Basketball zu haben, egal, ob sie schon vorher einmal im Verein aktiv waren oder nicht.

Von 10 bis 12.30 Uhr haben die Bundesligaspielerinnen der Eigner Angels, Headcoach Ajtony Imreh und Trainerinnen und Trainer des TSV Nördlingen in der Hermann-Keßler-Halle ein buntes Programm an Übungen und Spielchen vorbereitet, um die Mädchen für den Sport mit dem roten Ball zu begeistern. Die Teilnahme am Aktionstag ist kostenlos. Im Gegenteil: jede Teilnehmerin erhält am Ende des Kids-Camps ein Angels Tank-Top als Geschenk und als Andenken an den Tag.

Es gelten die üblichen Hygienerichtlinien. Die standardmäßig in der Schule durchgeführten Tests gelten auch für den Aktionstag. Ein Nachweis darüber muss nicht vorgelegt werden. Die Anmeldung erfolgt mit einer einfachen WhatsApp-Nachricht/SMS an 01522/49 88816 mit Angabe des Namens und einer E-Mail-Adresse oder auch per E-Mail an wittmann@bg-donau-ries.de. Alle Formalitäten werden dann per E-Mail abgewickelt. Anmeldeschluss ist am Freitag, 17. September, um 18 Uhr. (pm)