Angels stark, Saarlouis noch einen Tick stärker

Gäste aus dem Saarland gewinnen das Vorbereitungsturnier in Nördlingen

Beim mittlerweile schon traditionellen Angels-Cup in der frühen Phase der Saisonvorbereitung gab es viele neue Gesichter und Namen zu bestaunen und kennenzulernen. Alle vier beteiligten Teams hatten sich im Sommer personell extrem verändert. Offensichtlich sind die inexio Royals aus Saarlouis drei Wochen vor Ligastart schon am weitesten fortgeschritten, was die Abstimmung und das Zusammenspiel angeht. Die Gäste aus dem Saarland zogen nicht nur souverän gegen Wasserburg ins Finale ein, sondern holten sich mit 85:79 den Pokal gegen die Eigner Angels, die viele positive Aspekte zeigten und ihren Fans sicherlich noch viel Freude bereiten werden, wenn sie als Team noch besser eingespielt sind als im Moment.

. – Das Aufeinandertreffen zweier völlig neu zusammengestellter Teams war auch gleichzeitig das Matchup zweier ehemaliger Angels: Magaly Meynadier auf Seiten der Royals und Levke Brodersen bei Wasserburg. Saarlouis konnte sich dank aggressiver Verteidigung zur Halbzeit bereits einen Zehn-Punkte-Vorsprung erarbeiten. Wasserburg glich zwar zwischenzeitlich aus, doch Saarlouis konterte und zog letztlich sicher ins Finale ein.

. – Im zweiten Halbfinale ließen die Angels von Anfang an keine Zweifel aufkommen, wer der zweite Finalist sein würde. Der Zweitligist aus Schwabach hatte der aggressiven Angels-Defense kaum etwas entgegen zu setzen, sodass es bereits nach dem ersten Viertel (26:6) nicht mehr um das Ergebnis, sondern nur noch um das Wie ging. Auffälligste Akteurin bei Schwabach war deren cypriotischer Point Guard Pangalos, während bei den Angels Sami Hill auf der für sie eher ungewohnten Spielmacher-Position beeindruckte. Ihr Back-Up Bianca Helmig lieferte offensiv wie defensiv ein hochintensives Match ab, während Mona Berlitz wie schon am Mittwoch erneut offensiv brillierte, am Ende mit 17 Rebounds.

Auch wenn die Partie im zweiten Durchgang etwas verflachte, machte das Auftreten der Eigner Angels doch Lust auf mehr, der klare 78:34-Sieg der Hausherrinnen war ohnehin nie in Gefahr. Dass die beiden jüngsten Nördlingerinnen Mona Berlitz und Bianca Helmig mit 14 und 13 Punkten Topscorerinnen der Partie waren, soll hier nicht unerwähnt bleiben.

Spiel um Platz drei: TSV Wasserburg 1880 –KIA Metropol Baskets Schwabach 93:50 (17:7, 30:20, 19:18, 27:5).

Endspiel: Eigner Angels – inexio Royals Saarlouis 79:85 (15:24, 15:19, 27:19, 22:23). – Im Endspiel schien es, als würden beide Teams beweisen wollen, dass sie zurecht im Finale standen. Die Gäste aus Saarlouis zeigten, dass sie ihre etwas längere Vorbereitungszeit gut genutzt hatten und demonstrierten hohe Präzision in ihren Abschlüssen. Doch die Angels hielten dagegen, insbesondere mit Miriam Haslé-Lagemann und dem finnischen Duo Koskimies/Pounds. Die Dreier mit der finnischen Flagge drauf hielten die Angels zunächst im Spiel. Gegen Ende des ersten Viertels offenbarten sich jedoch einige Abstimmungsprobleme im Team der Rieserinnen, die die Royals auch prompt zu einer verdienten 24:15-Führung nutzten. Hier wurden die Führungsqualitäten von Asha Thomas schmerzlich vermisst, die nach wie vor wegen einer Muskelverletzung ausfällt. Angeführt von ihrer Topscorerin Richards erhöhten die Gäste aus Saarlouis ihren Vorsprung bis zur Halbzeit auf 14 Punkte.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit legte die Imreh-Truppe in der Verteidigung eine gehörige Schippe drauf, verbuchte Ballgewinn um Ballgewinn und stellte den Anschluss wieder her. Dirigiert von U20-Nationalspielerin Helmig robbten sich die Angels heran und Heimkehrerin Sami Hill war es vorbehalten zu Beginn des Schlussabschnitts, per Dreier den 62:62-Ausgleich herzustellen. Die letzten fünf Minuten der Partie, bei Gleichstand von 68:68, lieferten dann schon einmal einen Vorgeschmack auf das Pokalspiel an selber Stelle in zwei Wochen, wenn es nicht um den Angels-Cup, sondern ums Weiterkommen im nationalen Wettbewerb geht. Beide Teams warfen alles in Waagschale, aber am Ende hatte Saarlouis um sein Scoring-Duo Cvijanovic/Richards etwas mehr Offense-Power zu bieten als die Angels und siegte mit 85:79. Die Hausherrinnen hatten gute Moral bewiesen und hervorragende Ansätze gezeigt, die es in den nächsten Wochen weiterzuentwickeln gilt. Als MVP des Angels-Cups wurde Allison Richards aus Saarlouis ausgezeichnet.

Eigner Angels Mona Berlitz (14 Punkte gegen Schwabach/4 gegen Saarlouis), Amenze Obanor (8/3), Elina Koskimies (7/6), Samantha Hill (13/17), Marina Dzinic (3/3), Mariam Haslé-Lagemann (2/6), Meg Wilson (10/17), Anissa Pounds (8/8), Bianca Helmig (13/15).