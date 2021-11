Auf gute Zusammenarbeit

Kooperation der Eigner Angels und des VSC Donauwörth

In mehreren Meetings haben die Vereinsverantwortlichen der Nördlinger Eigner Angels Frauen-Bundesligamannschaft und der Basketball-Abteilung des VSC Donauwörth an einer Zusammenarbeit gearbeitet. Entstanden ist daraus eine offizielle Kooperation im Nachwuchsbasketball zwischen beiden Vereinen. „Die Basketballabteilung aus Donauwörth ist stolz darauf, in Zukunft mit einer regionalen Bundesligamannschaft zusammen zu arbeiten.“ meint dazu zweiter Jugendkoordinator Nik Scheuerer.

„Durch die Kooperation wollen wir unsere Vereinsstruktur weiterentwickeln, so Scheuerer weiter. Es seien neben der Zusammenarbeit bei Basketball-Camps, Trainings und Turnieren auch gemeinsame Fortbildungen unter den Trainern geplant. Die Donauwörther Basketballabteilung freue sich auf die zukünftige Zusammenarbeit mit der BG Donau-Ries. Und: „Wir werden vom Netzwerk der Eigner Angels Nördlingen profitieren. Im Austausch unter den Trainern sehen wir großes Potenzial in der weiteren Entwicklung und durch gemeinsame Aktionen werden wir verstärkt Nachwuchs für unsere Mädchenteams gewinnen können. In der nun offiziellen Kooperation sehen wir auch eine Auszeichnung für unsere sehr erfolgreiche Entwicklung der letzten Jahre“ so Scheuerer.

Martin Fürleger, sportlicher Leiter der Rieser Bundesligamannschaft, sagt dazu: „Die Donauwörther Basketballabteilung steht seit Jahren für eine sympathische, gut strukturierte und stark wachsende Basketballabteilung in der Region. Wir freuen uns außerordentlich, dass wir unsere gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit nun auch mit einer langfristig angelegten und offiziellen Kooperation vorantreiben können. Wir erhoffen uns so eine weitere Stärkung des Basketball-Standorts Donau-Ries.“ (pm)