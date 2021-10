Basketball

Bayern-Derby für die Nördlinger Angels unter neuen Vorzeichen

Einmal so jubeln nach einem Spiel gegen Wasserburg, das wär’s. Eigner Angels-Coach Ajtony Imreh und die (derzeit wenigen) Nördlinger Akteurinnen auf der Auswechselbank in Siegerpose.

Plus In der Vergangenheit war der TSV Wasserburg meist eine Nummer zu groß für die Eigner Angels. aus Nördlingen. Beim Duell am Sonntag scheinen die Kräfteverhältnisse ausgeglichen.

Von Katja Gerstmeyr

Ein Sieg in Wasserburg – davon träumen die Nördlinger Basketballer Jahr für Jahr und erst einmal (im Jahr 2017) hat es geklappt. Die Chancen auf einen zweiten historischen Sieg am Inn stehen aber diesmal so gut wie selten.

