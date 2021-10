Basketball-Bundesliga

08.10.2021

Angels verkaufen sich respektabel in Osnabrück

Plus Mehrfach leuchtete der Gleichstand auf der Anzeigetafel auf. Warum die 73:78-Niederlage am Ende trotzdem in Ordnung geht.

Von Kurt Wittmann

Vier ganz enge Viertel erkämpften sich die Eigner Angels bei den GiroLive Panthers in Osnabrück und ernteten allenthalben großen Respekt für ihre Einstellung und ihren Kampfgeist. Auch wenn es immer knapp war und mehrfach ein Gleichstand auf der Anzeigetafel aufleuchtete, gelang es den Gästen aus dem Ries zu keinem Zeitpunkt, einmal in Führung zu gehen, so dass am Ende die 73:78-Niederlage in Ordnung geht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

