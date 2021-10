Basketball-Bundesliga

19:30 Uhr

Erste Niederlage für die Nördlinger Angels beim Ligaprimus

Plus Keltern zeigt den Nördlinger Bundesliga-Basketballerinnen die Grenzen auf. Nach der Pause scheint für die Angels zwar noch alles möglich, doch dann schwinden die Kräfte.

Von Kurt Wittmann

Das Duell zweier bislang unbesiegter Teams dünnt die Tabellenspitze der 1. Toyota Damen Basketball Bundesliga zwangsläufig aus. Getreu dem Highlander-Motto „Es kann nur einen geben“ gingen die Eigner Angels durchaus selbstbewusst in die Partie beim amtierenden Meister und Pokalsieger Keltern. Auch wenn man in der Vergangenheit noch nie mit Punkten im Gepäck heim ins Ries gefahren war, hatte die Imreh-Truppe dennoch das Selbstbewusstsein von drei erfolgreichen Pflichtspielen in Folge im Gepäck. Doch beim exzellent besetzten Team aus Baden-Württemberg wurde dem Eigner-Team zum ersten Mal in dieser Saison die Grenzen aufgezeigt. Die 71:51-Niederlage schmerzt dabei allerdings weniger als die Verletzung von Mariam Haslé-Lagemann.

