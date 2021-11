Basketball-Bundesliga Frauen

Nördlinger Angels endlich wieder komplett

Sami Hill (rechts) ist nach einem Kurztrip zum Nationalmannschafts-Lehrgang in Toronto wieder wohlbehalten in Nördlingen angekommen und brennt auf ihren Einsatz beim Heimspiel am morgigen Sonntag gegen Hannover. Dort trifft sie auf ihre ehemalige Angels-Teamkollegin Danielle McCray.

Plus Bei den Eigner Angels waren in dieser Trainingswoche alle Akteurinnen an Bord. Der komplette Kader wird am Sonntag im Heimspiel gegen den Tabellendritten TK Hannover auch nötig sein.

Von Katja Gerstmeyr

Nachdem die DBBL vergangenes Wochenende pausiert hat und dafür EuroBasket-Qualifikationsspiele stattfanden, geht es für die Eigner Angels morgen mit dem Ligabetrieb weiter. Doch nicht alle Spielerinnen des Nördlinger Teams hatten eine spielfreie Zeit. Elina Koskimies und Anissa Pounds liefen für die finnische Nationalmannschaft auf und lieferten tolle Spiele ab, während Samantha Hill „mal kurz“ in Kanada war und mit der dortigen Nationalmannschaft trainiert hat. Jetzt heißt es den Fokus auf das nächste Heimspiel zu richten, denn morgen sind die TK Hannover Luchse im Ries zu Gast.

