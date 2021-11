Basketball Bundesliga

Nördlinger Angels drehen verloren geglaubtes Spiel

Zunächst schienen die Angels in Düsseldorf unterzugehen. Dann drehten die Nördlinger Basketballerinnen das Spiel – auch dank der Offensivrebounds von Amenze Obanor. „Mein Team hat Charakter gezeigt.“

Von Kurt Wittmann

Mit einer tollen Energieleistung in der zweiten Halbzeit haben die Eigner Angels einen wichtigen 71:61-Auswärtssieg in Düsseldorf geholt. Der Sieg bedeutet zwei wichtige Punkte für die Tabelle der 1. Toyota DBBL. Mütter des Sieges waren die beiden Guards der Rieserinnen, Sami Hill mit 23 Punkten sowie Asha Thomas mit 21. Nicht minder wichtig waren die Offensivrebounds von Amenze Obanor, die den Sieg am Ende festhielt und nicht mehr hergab.

