Ein Nördlinger Bundesliga-Pionier kehrt zurück

Plus Josef Eichler spielt in der neuen Saison wieder für den TSV Nördlingen. Der 2,01-Meter-Mann soll die junge Mannschaft anführen.

Die Rieser Basketballer starten die Planungen für die kommende Saison in der 2. Regionalliga Süd mit einem echten Paukenschlag: Mit Josef Eichler wird künftig wieder ein Spieler unter den Nördlinger Körben ackern, der bereits vor über zehn Jahren Teil des sportlich erfolgreichen Abenteuers BBL war und die Stadtfarben bis in die damalige O2-World nach Berlin tragen durfte. Doch wie ist es dazu gekommen?