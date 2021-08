Emotionaler Abschied

Bei der BG Donau-Ries zieht sich der langjährige sportliche Leiter Kurt Wittmann aus der ersten Reihe zurück. Sein Nachfolger nennt die Herausforderungen der neuen Saison

Emotional wurde es bei der turnusmäßigen Mitgliederversammlung der BG Donau-Ries in der Nördlinger Hermann-Keßler-Halle. Grund war das angekündigte Ausscheiden einiger langjähriger Vorstandsmitglieder. Aber auch die freudige Spannung auf die neue Saison mit einem neuen Team und einer teilweise neuen Vorstandschaft war nicht zu überhören.

BG-Vorstandsmitglied Monika Stöcklein begrüßte die zuvor negativ getesteten Mitglieder der BG Donau-Ries, dem Stammverein des Damenbundesligisten Eigner Angels Nördlingen. Launig führte sie durch die elf Tagesordnungspunkte, tatkräftig unterstützt von Noch-Vorstand Christof Gelle. Sponsoringvorstand Peter Struck berichtete in seiner Aussprache von einer „herausfordernden letzten Saison“ und „dem Privileg, unseren Sport Basketball ausüben zu dürfen“. Natürlich habe man sich oft die Frage der Sinnhaftigkeit gestellt, doch als Arbeitgeber habe man auch Verpflichtungen gehabt, denen man nachkommen müsse. Ganz besonders unkalkulierbar seien aufgrund nicht zugelassener Zuschauer die Finanzen gewesen.

Der scheidende sportliche Leiter Kurt Wittmann sprach von der verrücktesten und schwierigsten Saison in seinen 13 Jahren als Sportvorstand. Aus Kostengründen setzte man letzte Saison mehr auf deutsche Spielerinnen sowie junge Spielerinnen, auch aus den USA. Fehlende Zuschauer, mehrere Quarantänephasen, insbesondere die über Weihnachten, hätten der jungen Mannschaft zugesetzt. Dass man trotzdem mit Platz neun die Playoffs knapp verpasste und die Saison auch finanziell gesund zu Ende gespielt habe, sei ein nicht hoch genug einzuschätzender Erfolg.

Kassier Alexander Klug hatte natürlich die Finanzen im Blick. Er habe nicht gedacht, sich jemals mit Corona-Hilfen, Kurzarbeit oder Corona-Tests auseinandersetzen zu müssen. Zudem gab es zusätzliche Aufgaben wie das Top 4-Pokalwochenende zu bewältigen. Nach der Entlastung der Vorstandschaft verabschiedete Versammlungsleiterin Monika Stöcklein in einer emotionalen Ansprache Christof Gelle (nun Beisitzer), Ingrid Wittmann und Kurt Wittmann. Dabei hob Stöcklein die Leistungen und das Herzblut der drei hervor. Mit Kurt Wittmann rückt das letzte BG-Gründungsmitglied nach 13 Jahren Zugehörigkeit wie schön länger angekündigt in die zweite Reihe. In dieser Zeit, so Wittmann, hätten sich die Angels in der ersten Bundesliga einen guten Ruf erarbeitet, auf deren Meinung gehört werde. Ingrid Wittmann, die „Ersatzmama“ für die jungen Spielerinnen, bleibt als Mitorganisatorin für Camps und als Nachhaltigkeitsbeauftragte der neuen Vorstandschaft ebenso erhalten wie ihr Ehemann, der beratend aushilft. Zudem verabschiedete Stöcklein auch Heiner Finck in Abwesenheit aus der Helfermannschaft. „Über viele Jahre hinweg war Heiner Finck am Erfolg der BG beteiligt. Bis zuletzt hat er sich noch um die Sponsorenrechnungen und das Controlling gekümmert.“

Zu zeichnungsberechtigten Vorständen wurden im darauffolgenden Wahldurchgang ohne Gegenstimme gewählt: Peter Struck (Sponsoring), Martin Fürleger (neu, sportliche Leitung), Thomas Lambertz (neu, Kommunikation). Als Schriftführerin wurde Monika Stöcklein in ihrem Amt bestätigt. Zu Beisitzern wurden Christof Gelle, Wolfgang Gunzelmann und Sascha Kosiurak gewählt. Alexander Klug scheidet auf eigenen Wunsch aus der Vorstandschaft aus, übernimmt aber auf Bitte der Vorstandschaft weiterhin das Amt des Kassiers kommissarisch.

Der neue sportliche Leiter Martin Fürleger sieht als besondere Herausforderung die Tatsache, dass es diese Saison vier Absteiger geben wird. „Damit wollen wir auf keinen Fall etwas zu tun haben“, gibt Fürleger ein Saisonziel vor. Am 4./5. September will man sich beim Angels-Cup in Nördlingen erstmals dem Publikum präsentieren. (thla)