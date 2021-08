Erster Leistungstest für die Angels

Bundesligateam erwartet heute den MTV Stuttgart zum Vorbereitungsspiel

Neue Saison, neue Mannschaft, neuer Name, neuer Vorstand, neue Herausforderungen. Nach monatelanger Vorbereitung hinter den Kulissen auf die kommende Spielzeit 2021/2022 der 1. Frauen-Bundesliga nimmt der Zug der Eigner Angels Fahrt auf. Nachdem mit der kanadischen Nationalspielerin und neuer Mannschaftskapitänin Sami Hill der letzte Angel in Nördlingen eingetroffen war stieg Chefcoach Ajtony Imreh mit (noch) angezogener Handbremse ins Mannschaftstraining ein, steigerte aber in den letzten Trainingseinheiten die Intensität mehr und mehr. Diese ersten Trainingseinheiten und Liveeindrücke vom gesamten Team veranlassten Imreh zu einem Lob über Professionalität, Einstellung und Fitnesszustand „seiner“ neuen Angels. Aufgelockert wurden die Trainingseinheiten zum Kennenlernen der Spielerinnen, Helferinnen und Helfer und Freunde der Angels bereits mit einem Grillabend, einer Stadttour, der Teilnahme am Minigolfturnier „Pirates Open“ (mit dem angels-internen Sieger und Vorstandsmitglied Sascha Kosiurak) und einer Wanderung durch die neue Rieser Heimat der Angels.

Bei soviel Ablenkung sollen die neuen Kraterbasketballerinnen aber nicht vergessen, warum sie im Ries eingeschlagen sind: um in der 14. Bundesligasaison für Furore zu sorgen und die Play-Offs zu erreichen. Eine erste Leistungsabfrage soll das Vorbereitungsspiel am Mittwoch, Beginn 18.30 Uhr, in der Hermann-Keßler-Halle gegen die Damen des Zweitliga-Aufsteigers MTV Stuttgart sein. Primäres Ziel ist hier, die guten Trainingseindrücke bestätigt zu bekommen und erste einstudierte Laufwege zu proben. Danach geht es Schlag auf Schlag. Am 3. September findet die offizielle Vorstellung der Mannschaft mit den Sponsoren statt, am Wochenende 4./5. September der Angels-Cup. Am Wochenende darauf steht die Teilnahme an einem internationalen Turnier in Luxemburg an und am 19. September spielt man zu Hause die zweite DBBL-Pokalrunde gegen Saarlouis.

Tickets gibt es nur online über die Homepage eigner-angels.de. Die am Dienstag beschlossenen Regeln bedeuten für den Auftritt der Angels-Basketballerinnen an diesem Mittwoch: Der Eintritt erfolgt nur mit Maske unter Beachtung der Abstandswahrung von 1,5 Metern. Für den Angels-Cup am 4./5. September soll im Laufe der Woche eine Lösung (mit Maske ohne Abstandswahrung oder ohne Maske mit Abstandswahrung) präsentiert werden. (thla)