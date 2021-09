Basketball

16:00 Uhr

Im Angels-Cup Selbstvertrauen tanken

Plus Das Turnier in eigener Halle gehört mittlerweile fest zum Vorbereitungsprogramm der Nördlinger Korbjägerinnen. Drei Erstligisten und ein Zweitligateam treffen aufeinander.

Von Thomas Lambertz

Dass man sich gegen vermeintlich unterklassige Gegner auch schwertun kann, bewies die deutsche Fußballnationalmannschaft am Donnerstagabend in ihrem WM-Qualifikationsspiel gegen Liechtenstein. Im Gegensatz zum DFB-Team zeigten die Eigner Angels am Mittwoch hingegen höchst erfolgreichen und sehenswerten Testspielbasketball gegen den Zweitligisten MTV Stuttgart (118:20). Den guten Eindruck will man beim eigenen Turnier am Samstag und Sonntag bestätigen.

