Klare Angelegenheit

Regionalliga-Frauen des TSV Nördlingen gewinnen auch ihr zweites Saisonspiel gegen den TSV München Ost

Am vergangenen Spieltag bestritten die Regionalliga-Frauen des TSV Nördlingen ihr zweites Saisonspiel. Diesmal hatte man das Team des TSV München Ost zu Gast in der Mehrzweckhalle. Im Gegensatz zur ersten Partie liefen die Nördlingerinnen mit einem fast vollständigen Kader auf. Auch Isabella Schenk war wieder mit von der Partie und überzeugte bei ihrem ersten Saisonspiel auf ganzer Linie.

Die Rieserinnen erwischten den besseren Start ins Spiel und erarbeiteten sich schon in den ersten Minuten einen kleinen Vorsprung. Die schnelle Führung, die bis zum Spiel-ende nicht mehr abgegeben wurde, ermöglichte es Trainer Tony Imreh, vor allem den jungen Spielerinnen viel Einsatzzeit zu geben. So profitierten die Nachwuchsspielerinnen Anna Löffler und Sarah Nebrich von den eindeutigen Verhältnissen an diesem Tag und Mona Berlitz konnte für ihren Einsatz in der Bundesliga geschont werden. Besonders Anna Löffler nutzte ihre Chance ausgezeichnet und traute sich, gegen die erfahreneren Gäste ein ums andere Mal selbst abzuschließen. Doch auch die Münchnerinnen konnten nach dem ersten Schreck ihre Qualitäten zeigen und bis zum Viertelende auf 14:10 verkürzen.

Nach dem Viertelwechsel übernahmen die Schwaben wieder die Kontrolle über die Partie. Angeführt von Laura Geiselsöder, die in dieser Phase nicht gestoppt werden konnte, wuchs der Vorsprung wieder an. Mit einem Spielstand von 37:22 ging es in die Halbzeit.

Nach der Pause kamen die Nördlingerinnen denkbar schlecht aufs Spielfeld zurück. Eine Reihe von unglücklichen Aktionen und leichtsinnigen Ballverlusten zwangen Trainer Tony Imreh zu einer frühen Auszeit. Glücklicherweise konnte sich sein Team anschließend wieder fangen. Zur Schönheit wurde die Partie allerdings nicht mehr. Das Spiel war geprägt von zahlreichen Einzelaktionen und gestaltete sich nicht besonders sehenswert. Nichtsdestotrotz ließ man die Gäste aus Oberbayern nicht mehr herankommen und konnte am Ende einen ungefährdeten 74:50-Sieg einfahren. (kge)

TSV Nördlingen Isabella Schenk (9), Sarah Nebrich (5), Louisa Mussgnug (7), Mona Berlitz (7), Sandra Keller (7), Mona Modrzik, Paula Wittig (4), Katja Gerstmeyr (3), Laura Geiselsöder (12), Katharina Schenk (6), Anna Löffler (14).