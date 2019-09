vor 60 Min.

Basketball-Länderspiel in Nördlingen

Zum Auftakt der Europameisterschafts-Qualifikation treffen Deutschlands Frauen am 14. November in der Hermann-Keßler-Halle auf Nordmazedonien. Eine Lokalmatadorin könnte dafür nominiert werden.

Erneut ein internationaler Basketball-Knüller in Nördlingen: Die deutsche Nationalmannschaft der Frauen steigt am Donnerstag, 14. November, mit einem Heimspiel gegen Nordmazedonien in die Qualifikation zur Europameisterschaft 2021 ein. Spielbeginn ist um 19 Uhr in der Hermann-Keßler-Halle.

Bei der Auslosung wurden insgesamt neun Gruppen mit je drei oder vier Teams gebildet. Die neun Gruppenersten und die fünf besten Gruppenzweiten qualifizieren sich für die „Eurobasket Women 2021“ in Frankreich und Spanien. Neben Nordmazedonien trifft das Team von Bundestrainer Patrick Unger in der Qualifikation auf Kroatien und Lettland.

Deutschland wird mit der stärkstmöglichen Auswahl an den Start gehen und setzt dabei auch auf die im Ausland beschäftigten Spielerinnen wie zum Beispiel Satou Sabally (Oregon Ducks/NCAA), Marie Gülich (Atlanta Dream/WNBA), Sonja Greinacher (Arka Gdynia/Polen), Ama Degbeon (AZS UMCS Lublin/Polen) oder Emma Stach (PINKK Pecsi/Ungarn). Den genauen Kader, in dem nach Expertenmeinung auch die junge Nördlinger Centerin Luisa Geiselsöder stehen könnte, wird Unger im Oktober 2019 nominieren.

Gegen Nordmazedonien – damals noch Mazedonien – gab es bisher nur eine offizielle Partie der deutschen Mannschaft. Die ist jedoch in guter Erinnerung geblieben, denn es gab am 9. Juni 2013 in der EM-Qualifikation in Israel einen 87:83-Erfolg, der aber letztlich nicht für eine Qualifikation genügte. Mittelfristig möchte man zu einer EM-Teilnahme zurück und wird schon in der kommenden Qualifikation alles daransetzen, 2021 dabei zu sein. In der Hermann-Keßler-Halle könnte dafür der Grundstein gelegt werden.

In Nördlingen wurden bisher vier offizielle Frauen-Länderspiele ausgetragen, es gab dabei zwei deutsche Siege (gegen China und Luxemburg) und zwei Niederlagen (jeweils gegen Spanien). Zuletzt distanzierte man Luxemburg im Rahmen der EM-Qualifikation am 20. Februar 2016 mit 80:36. (pm/rom)

Ticketinformationen Tickets für das Länderspiel in Nördlingen gibt es online auf www.basketball-bund.de/tickets , telefonisch unter der Nummer 0180/6997724 sowie an allen bekannten Eventim-Vorverkaufsstellen. Weitere Verkaufsaktionen werden die Xcyde Angels bei ihren Bundesliga-Heimspielen organisieren. – Ticketpreise: Vollzahler zwölfEuro, ermäßigt acht Euro, Rollstuhlfahrer zwölf Euro (inkl. einer Begleitperson)

