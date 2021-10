Nördlingens Regionalliga-Basketballer bleiben ungeschlagen

Plus Regionalliga-Team des TSV Nördlingen setzt sich nach hartem Kampf gegen Wolnzach durch. Der entscheidende Vorsprung gelingt im dritten Viertel.

Mit einem 88:78-Erfolg „knackten“ die Nördlinger Regionalliga-Basketballer den TSV Wolnzach und blieben auch im dritten Spiel der Saison ungeschlagen. Nach einer umkämpften und knappen ersten Halbzeit gelang es den Riesern, nach der Pause eine Führung zu erspielen und die Partie nach enger Schlussphase für sich zu entscheiden.