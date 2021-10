Jung und frech

Beim erfolgreichen Saisonstart des TSV Nördlingen gegen den TV Augsburg überzeugen auch die erstmals eingesetzten Youngster Anna Löffler und Lena Graf

Am ersten Spieltag der Regionalliga Südost stand für die Nördlingerinnen das Schwaben-Derby gegen den TV Augsburg auf dem Programm. Nach dem gelungenen Testspiel in der Vorwoche machte sich das TSV-Team Hoffnungen auf einen erfolgreichen Auftakt, zumal in eigener Halle. Verzichten musste man dabei auf Isabella Schenk, die ihre Mannschaft nur von der Seitenlinie aus unterstützen konnte.

Die Rieserinnen starteten konzentriert ins Spiel und machten von Anfang an deutlich, dass sie mit einem Sieg in die Saison starten wollten. Nach den ersten beiden Punkten von Augsburg legten die TSV-Damen einen 11:0-Lauf hin, der von Paula Wittig mit tollen Aktionen unter dem Korb eröffnet wurde. Dass sein Team bereits nach sechs Minuten eine zweistellige Führung herausgespielt hatte, nutzte Trainer Tony Imreh sofort, um auch die Youngsters im Team einzusetzen. Lena Graf und Anna Löffler sammelten beide fast 20 Regionalligaminuten und konnten sich bei ihrem ersten Damenspiel auch gleich in die Scorerliste eintragen. Besonders die erst 14-jährige Anna Löffler ließ sich von der Erfahrung der Gäste nicht aus der Ruhe bringen und beeindruckte die Zuschauer mit einem starken Auftritt.

Im zweiten Viertel flaute die Offensive der Nördlingerinnen dann etwas ab und es schlichen sich kleine Fehler und Ungenauigkeiten ein. Zum Glück hielt eine für die Augsburger Mannschaft nicht zu stoppende Mona Berlitz ihr Team bis zur Halbzeit im Spiel und sorgte dafür, dass der Vorsprung gehalten werden konnte. Mit einem Spielstand von 35:23 ging es in die Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel machten die Rieser Mädels da weiter, wo sie vor der Halbzeit aufgehört hatten. Zwar konnte die Führung nicht weiter ausgebaut werden, doch auch die Gäste vom TVA konnten nicht näher herankommen. Besonders hervorzuheben auf Nördlinger Seite ist Mona Modrzik, die eine ausgezeichnete Partie zeigte und mit überlegten Aktionen sowie einer hervorragenden Verteidigungsarbeit glänzte.

Im letzten Spielabschnitt ließen die Nördlingerinnen dann nichts mehr anbrennen. Auch wenn durch einige Unaufmerksamkeiten in der Defense nun auch die Gäste fleißig punkteten, wurde das Spiel nicht mehr aus der Hand gegeben. Top-Scorerin Katharina Schenk stellte ein ums andere Mal ihre Treffsicherheit unter Beweis und machte am Ende per Dreier das Endergebnis von 79:59 klar. (kge)

TSV Nördlingen Louisa Mussgnug (16/3 Dreier), Lena Graf (2), Mona Berlitz (15), Sandra Keller, Mona Modrzik (4), Paula Wittig (6), Katja Gerstmeyr (6), Laura Geiselsöder (5), Katharina Schenk (23/5), Anna Löffler (2)