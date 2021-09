Saisonstart nach Maß für die Angels

Nördlinger Bundesligateam gewinnt spannende Auftaktpartie beim Favoriten Herne hauchdünn. In den entscheidenden Momenten erweist sich die Finnin Elina Koskimies als Fels in der Brandung

Was für ein Bundesligastart für die Eigner Angels aus Nördlingen. In einem über weite Strecken zerfahrenen und nicht schön anzusehenden, aber immer spannenden Spiel gewannen die Rieserinnen überraschend mit 68:67 beim letztjährigen Meisterschaftsvierten TC Herne. Damit setzen sie gleich zu Beginn der Saison mit Siegen im Pokal gegen Saarlouis und jetzt auswärts in Herne ein großes Ausrufezeichen. Und das ohne die immer noch verletzte Asha Thomas.

Das Spiel begann sehr zerfahren. Beiden Teams war die Nervosität anzusehen. Die Gastgeberinnen versuchten es mit Distanzwürfen, die Nördlingerinnen suchten den Erfolg mit abwechselnder Ganzfeldpresse und Zonenverteidigung. Das klappte aus Angels-Sicht bis zum 6:6 in der 5. Minute ganz gut. Dann aber gelang den Gastgeberinnen ein 8:0 Lauf zum 14:8. Ein echter Spielfluss wollte nicht aufkommen und so endete das erste Viertel 21:15 für Herne.

Das zweite Viertel startete mit zwei Dreiern des Heimteams zum 27:17. Immer noch konnten die Eigner Angels ihr Spiel nicht aufziehen, trafen schlechte Entscheidungen im Eins gegen Eins oder vergaben gute Chancen unter dem Korb. Über die Schwächen Hernes im Angriff fanden die Rieserinnen dann aber ihre Stärke in der Verteidigung wieder. Zehn dokumentierte Ballgewinne waren das Ergebnis der Bemühungen in den ersten 20 Minuten. Vor allem Sami Hill (8 Punkte im zweiten Viertel, 4 Steals) führte ihr Team jetzt an den Doublesieger von 2019 heran. Einen von 16 Ballverlusten Hernes in der ersten Halbzeit und ein Offensivfoul nutzten die Eigner Angels 35 Sekunden vor Ende der ersten Hälfte, um auf 37:34 heranzukommen.

Wacher kamen die Gastgeberinnen aus den Kabinen. Schnelle acht Punkte vergrößerten den Rückstand aus Angels-Sicht wieder auf sieben Punkte (45:36, 23. Minute). Coach Ajtony Imreh sah sich gezwungen, eine frühe Auszeit in der zweiten Hälfte zu nehmen. Nach wie vor war es kein schönes Spiel, beide Teams agierten nachlässig mit den Chancen und im Centerinnen-Duell Dzinic/Pelander kassierten beide ihre vierten Fouls (25. Minute). Coach Imreh ließ nun seine beiden Youngsters, Mona Berlitz und Bianca Helmig, aufs Feld und schonte damit Kräfte bei seinen Führungsspielerinnen. Die Angels kamen durch Meg Wilson wieder auf 52:53 heran (29.) und hatten 14 Sekunden vor Viertelende die Chance, durch Sami Hill erstmals in Führung zu gehen. Hill konnte jedoch lediglich ausgleichen und man ging mit 53:53 in den letzten Durchgang.

Elina Koskimies brachte ihre Angels sofort nach Wiederbeginn mit 55:53 erstmals in Führung, erhöhte gleich weiter auf 57:53 und 60:53. Am Ende war sie mit 20 Punkten Topscorerin. Herne aber zog gleich (60:60, 34. Minute). Erneut vertraute Nördlingens Coach Imreh auf seine Youngstergarde und nahm in der 36. Minute den erneuten Führungswechsel für Herne in Kauf (62:60). Dzinic zog ungeschickt ihr fünftes Foul gegen Pelander und musste das Spiel beenden. Eiskalt wie der finnische Winter sorgte Elena Koskimies wieder für die Nördlinger Führung und zog auch noch das fünfte Foul bei Hernes Pelander (37. Minute, 65:62). Mittlerweile war allen klar, dass hier nur die Mannschaft mit dem größeren Siegeswillen erfolgreich sein würde. Taktische Spielzüge sah man kaum. Nach zwei verstolperten Hill-Angriffen ließ die Kanadierin im dritten Abschluss hintereinander einen erfolgreichen Wurf zum 67:64 folgen (39. Minute). Ein überraschender Auswärtssieg zum Start der Bundesligasaison lag also zum Greifen nahe. 27 Sekunden vor Schluss verkürzt Herne auf 68:67 und ließ Coach Imreh eine Auszeit nehmen.

Und tatsächlich, die Überraschung gelang: Die Eigner Angels gewannen das Auftaktspiel zu ihrer 14. Bundesligasaison nach einem nicht schönen Spiel, aber durch Willen erzwungenen Sieg. Drei Viertel gewonnen, vier Spielerinnen punkten zweistellig und insgesamt 23 geklaute Bälle bestärken den Eindruck, dass hier eine mannschaftliche Einheit am Werk ist, die das Nördlinger „Wir“-Gefühl nach kurzer Zeit verinnerlicht hat.

Eigner Angels Asha Thomas (nicht eingesetzt), Mona Berlitz (5 Punkte), Elina Koskimies (20), Sami Hill (15), Marina Dzinic, Mariam Hasle-Lagemann (10), Meg Wilson (10), Anissa Pounds (5), Bianca Helmig (3). – Bei Herne waren am erfolgreichsten: Kristina Tupozovic (17), Dragana Domuzin (14), Zolper (13).