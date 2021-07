Treffsichere Finnin verstärkt die Nördlinger Angels

Plus Die 30-jährige Finnin Anissa Pounds spielt nächste Saison für Nördlingens Erstliga-Team. Ihr Vater ist eine amerikanische NBA-Legende.

Finnische Spielerinnen in den Reihen der Angels haben eine jahrelange Tradition. Diese wurde zwar vergangene Saison durchbrochen, wird aber in der bevorstehenden Spielzeit wieder aufgegriffen.