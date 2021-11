Wieder Spielabsage bei den Nördlinger Basketball-Männern

Corona-Fälle beim Gegner DJK SB München sorgen für den dritten Spielausfall in Folge.

Die aktuelle Corona-Lage macht es auch den Basketballern des TSV Nördlingen zunehmend schwer, die bisher so erfolgreiche Saison in der 2. Regionalliga-Süd fortzusetzen. Nachdem schon die letzten beiden Partien aufgrund von Coronafällen bei den jeweiligen Kontrahenten ausfallen mussten, bereitete sich die Mannschaft von Trainer Mohammed Hajjar intensiv auf den nächsten Gegner, die DJK SB München vor, in der Hoffnung, das Heimspiel am Samstag, 27. November, bestreiten zu dürfen.

Am Freitag erreichte das Team dann erneut die Nachricht, dass der Konkurrent um die vorderen Tabellenplätze das Aufeinandertreffen absagen muss. Weiterhin ist nicht klar, wie es in den nächsten Wochen weitergehen soll, eingestellt ist der Spielbetrieb bislang nicht.

Nördlinger Spieler sind vollständig geimpft

„Wir müssen die Dinge akzeptieren und tun, was wir können. Die Spieler sind alle vollständig geimpft und trainieren fleißig weiter. Wir bleiben optimistisch und Stand jetzt bereiten wir uns auf das Spiel am kommenden Wochenende vor. Ob 2G+, mit oder ohne Zuschauer: Wir könnten uns auf die Vorgaben des Verbandes einstellen und würden sehr gerne weiterspielen“, so Teammanager Moritz Pösl.

An einem Hygienekonzept, das grundsätzlich Heimspiele in der Hermann-Keßler-Halle ermöglichen könnte, würde es jedenfalls nicht scheitern, sagt Pösl.

