00:03 Uhr

Bau-Pokal geht an den TSV-Nachwuchs

Nördlinger U15 beim Kreisendturnier überlegen vorne. Jetzt geht’s auf Bezirksebene weiter

Beim Bau-Pokalfinale des Kreises Donau auf der Sportanlage der Eintracht Autenried holte sich die U15 des TSV Nördlingen souverän den Titel des Pokalsiegers. Am Start waren die Mannschaften des TSV Nördlingen, FC Günzburg, JFG Nordries Marktoffingen und des Gastgebers (SG) GV Eintracht Autenried. Die Auslosung vor Beginn ergab, dass im ersten Halbfinale gleich die beiden Rieser Mannschaften aufeinandertrafen.

Die TSV-Jungs waren von Beginn an spielbestimmend, ließen aber gerade in der ersten Halbzeit eine Vielzahl von Chancen ungenutzt. In der 18. Minute gelang dann doch die Führung: Jan Mielich ging mit Tempo an drei Gegenspielern vorbei und schob vor dem Keeper abgeklärt flach ins Eck. Fast mit dem Halbzeitpfiff in der 25. Minute dann das 2:0, als sich Marcel Rebele über außen durchsetzte und seine Hereingabe von Robin May vollendet wurde. Nach Wiederbeginn fiel der Anschlusstreffer für die JFG Nordries Marktoffingen, als man in der Defensive zu offen stand. In der 40. Minute dann die Vorentscheidung durch Oscar Ladenburger nach Pass von Niklas Rothgang. Fünf Minuten später bereits das 4:1 durch Marcel Rebele nach Vorlage per Hackentrick von Ladenburger.

Im zweiten Halbfinale siegte der FC Günzburg klar mit 7:0 gegen den Gastgeber. Im Spiel um Platz drei gewann dann die JFG Nordries mit 2:0 gegen die (SG) GV Eintracht Autenried.

Das Finale war eine klare Angelegenheit für den TSV. Von Beginn an übernahm man das Spielgeschehen und bereits in der ersten Minute gelang Robin May nach Pass von Yannik May die Führung. Nach mehreren vergebenen TSV-Chancen und auch einer guten Günzburger Gelegenheit fiel in der 24. Minute das 2:0. Yannik May passte in die Schnittstelle der Abwehr, Ladenburger umspielte den Gästekeeper und schob ein. Fünf Minuten später dann schon das vorentscheidende 3:0 durch Robin May, der sich gegen zwei Gegenspieler durchsetzte. In der 31. Minute scheiterte Marcel Rebele noch am Lattenkreuz, traf aber wenig später per Kopf zum 4:0 (33.). Eine Minute später das 5:0 durch Ladenburger.

Auch nach der Halbzeit war der TSV klar überlegen und kontrollierte das Spiel. Das 6:0 fiel durch ein Eigentor (37.), ehe Günzburg nach einem leichtfertigen Ballverlust im Mittelfeld der Ehrentreffer gelang (61.). In der 67. Minute das schönste Tor des Tages durch einen 20-Meter-Schuss von Wick und eine Minute später das 8:1 durch Ladenburger. Der TSV qualifizierte sich damit für die Bezirksrunde. Hier geht es am kommenden Mittwoch, 8. Mai, um 18.30 Uhr in Nördlingen gegen den Bayernligisten Schwaben Augsburg. (büh/jai)

Themen Folgen