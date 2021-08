Generalversammlung und Sommernachtsfest

Schützenverein holt seine Mitgliederversammlung mit Neuwahlen zur ungewohnten Zeit nach

Im Vorhof der Mehrzweckhalle fand das jährliche Sommernachtsfest des Schützenvereins Bavaria Wallerstein statt. Dabei wurde auch die jährliche Generalversammlung abgehalten, da diese aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie sonst üblich im März möglich war. Bei bestem Wetter fand man sich in der Abenddämmerung ein, um die Generalversammlung und dann das Fest zu begehen.

Nach der Begrüßung erläuterte der 1. Schützenmeister Sebastian Pusch das geplante Programm des Abends. Nachdem die Generalversammlung mit den Neuwahlen beendet war, bedankte sich der alte und neue 1. Schützenmeister Sebastian Pusch bei Björn Finken und Erwin Kuhberger, die sich nach langjähriger Tätigkeit in der Vorstandschaft nicht mehr zur Wiederwahl stellten, mit einem Präsentkorb. Gewählt wurden: 1. Schützenmeister Sebastian Pusch; 2. Schützenmeister Daniel Habersaat; Sportwart Josef Daum; 2. Sportwart Rudi Ehrentaler; Jugendwart Markus Zogalla; Kassier Fabian Spegel; Schriftführer Max Streinz; Bogenreferent Manfred Hillenmeyer; Wirtschaftsausschuss Susanne Kelm; Seniorenvertreter Rainer Pusch.

Das Sommernachtsfest begann mit einem gemeinsamen Abendessen und den anschließenden (Jubilar-) Ehrungen. Ralf Kahn überreichte als Vertreter des Ries-Gaues Nördlingen die ausstehenden Ehrungen des Bayerischen Sportschützenbundes. Markus Bauer wurde für zehn Jahre Mitgliedschaft im Verein eine Urkunde überreicht. Ute Pusch, Hans Lechner, Siegfried Riedel und Andreas Thum wurden für ihre jeweils 20-jährige Mitgliedschaft geehrt. 50 Jahre Vereinszugehörigkeit feierte Manfred Schürer und für 60 Jahre Mitgliedschaft wurde Hubert Merk ausgezeichnet.

Ralf Kahn freute sich neben den Mitgliedsehrungen im Bayerischen Sportschützenbund, die Fabian Spegel und Sebastian Pusch für jeweils 25 Jahre Mitgliedschaft erhielten, auch das DSB-Protektorabzeichen in Silber an Ludwig Strehle überreichen zu dürfen. Das Gauehrenzeichen in Bronze erhielten Helmut Gröter, Rainer Grimm, Siegfried Riedel und Susanne Kelm. Horst Hinner und David Kuhberger wurden mit dem Sebastianstaler in Bronze ausgezeichnet. (pm)