Bayern-Fanclub Eichendorffstüble in Nördlingen feiert Jubiläum

Plus Der FC Bayern-Fanclub „Eichendorffstüble“ besteht seit 25 Jahren. Dazu gibts Post aus München.

Von Klaus Jais

„Es ist schon eine komische Zeit.“ Arnold Hanschek, der Vorsitzende des Nördlinger FC Bayern-Fanclubs „Eichendorffstüble“, ist hin- und hergerissen. Freudig, weil „seine Bayern“ mit fünf gewonnenen Titeln das erfolgreichste Jahr der Vereinsgeschichte hinter sich haben. Und doch auch traurig, weil die Anhänger des deutschen Fußball-Rekordmeisters seit fast einem Jahr nicht mehr live dabei sein dürfen in der Allianz-Arena.

„Sicher schaut man sich jedes Spiel im Fernsehen an. Aber es wäre doch viel schöner, wenn man das mal wieder zumindest in der Gemeinschaft mit den anderen Fanclub-Mitgliedern machen dürfte. Das gesellschaftliche Miteinander fehlt uns schon sehr. Aber das geht in diesen Zeiten leider allen Vereinen so“, sagt der Österreicher, der seit der Vereinsgründung im Jahre 1995 der Chef des knapp 300 Mitglieder zählenden Vereins ist. „Wenn alle dabeigeblieben wären, wären es 800 Mitglieder, doch möglichst viele Mitglieder zu haben, ist gar nicht das Ziel. Mir macht dieses Amt einfach Spaß. Es ist schön zu sehen, dass die Leute gerne dabei sind. Wir sind auch immer bemüht, etwas auf die Beine zu stellen“, erzählt der Fanclub-Vorsitzende.

FC Bayern-Fanclub "Eichendorffstüble" zählt 300 Mitglieder

Natürlich stehe und falle aber ein Fanclub mit den Fahrten zu den Spielen des FCB. Das sei aber schon einige Zeit her. „Das letzte Mal haben wir die Allianz-Arena am 8. März 2020 beim Spiel gegen den FC Augsburg gesehen“, erinnert sich Hanschek.

Aus Anlass des 25-jährigen Vereinsbestehens erhielt der Fanclub Post vom FC Bayern. Inhalt war zum einen ein Trikot mit Autogrammen der meisten Bayern-Profis und zum anderen eine Urkunde, unterschrieben vom Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge und von Raimond Aumann, dem Direktor der Abteilung Fan- und Fanclubbetreuung. Im Jubiläumsjahr stand eigentlich eine Feier im Sportpark auf der Tagesordnung; sie wurde aber ebenso abgesagt wie die Maifeier. Der siebenköpfige Vorstand hielt Vorstandssitzungen über Videokonferenz ab, zumal auch einige Dinge, die im Zusammenhang mit der Corona-Krise standen, besprochen werden mussten.

