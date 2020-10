vor 19 Min.

Bayernliga-Debüt eine harte Nuss für Wechingen

Wörnitzschützen gehen am ersten Wettkampftag gegen starke Gegner leer aus

Von Kathrin Mädler

Die erste Mannschaft der Wörnitzschützen aus Wechingen, die in die Bayernliga aufgestiegen ist, eröffnete die Luftgewehrsaison 2020/2021 gegen den Bund München III. Die aus Wolferstadt stammende Tamara Kleinle ist neu im Team und meisterte ihr Bayernligadebüt mit Bravour. Routinier Katja Schröppel schoss sich mit einer 98er-Serie zurück ins Duellgeschehen und überholte so nach Rückstand noch ihren Münchner Gegner. Ihr Mannschaftskamerad Markus Groß hatte weniger Glück. Gegen die 395 Ringe seines Kontrahenten kam er nicht an. Auch sein Bruder Thomas Groß sowie der Ersatzschütze Andreas Buinger standen von Anfang an auf verlorenem Posten, sodass der Auftakt in der Bayernliga knapp verloren ging.

Am Nachmittag traten die Rieser gegen den Gastgeber aus Maria Steinbach an. Einzig Neuling Tamara Kleinle punktete, weil sie die Schwächephase ihrer Rivalin ausnutzte und mit 98 Zählern den Sack zumachte. Obwohl Thomas Groß im Vergleich zum Vormittag eine ordentliche Schippe obendrauf packte, war ihm aufgrund einer misslungenen dritten Serie (92 Ringe) der Sieg nicht vergönnt. Trotz einer konstanten Leistung war der Gastgeber eine zu große Hürde für Katja Schröppel. Ähnlich erging es Markus Groß, der Runde für Runde um einige Ringe zurückfiel, sodass sein Gegenüber uneinholbar enteilte. Andreas Buinger gesellte sich ebenfalls in die Reihe der Verlierer und komplettierte die 1:4-Niederlage der Wörnitzschützen aus Wechingen.

Bayernliga im Überblick:

Wechingen – Bund München 2:3 (1914:1950)

Katja Schröppel – Norbert Gau 389:388; Markus Groß – Sophia Müller 383:395; Thomas Groß – Michael Sinning 381:391; Andreas Buinger – Katharina Auer 372:391; Tamara Kleinle – Matthias Kreuzinger 389:385

Wechingen – Maria Steinbach 1:4 (1923:1946)

Katja Schröppel – Carina Roglmeier 387:391; Markus Groß – Carmen Faller 385:393; Thomas Groß – Jacqueline Gegler 387:393; Andreas Buinger – Laura Steinle 377:386; Tamara Kleinle – Verena Mendler 387:383

Pobenhausen 4:0 7:3 3862

Kempten 4:0 7:3 3903

Vöhringen 4:0 7:3 3887

Maria Steinbach 2:2 5:5 3868

Bund München 2:2 5:5 3851

HSG München 0:4 4:6 3854

Wechingen 0:4 3:7 3873

Aufkirch 0:4 2:8 3836

