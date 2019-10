00:06 Uhr

Bei der Kirchweih nur wenig zu feiern

Lediglich die dritte Munninger Mannschaft hat ein Erfolgserlebnis

Losodica Munningen I und II sind weiterhin sieglos mit jeweils 0:10 Punkten abgeschlagen am Ende der Tabelle. Einzig Losodica Munningen III sorgte für etwas Feierlaune an der Munninger Kirchweih.

Landesliga Süd: Losodica Munningen 1 – TSV-SKC Baar-Ebenhausen 1 3178:3203 (3:5). – Gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg musste die erste Mannschaft eine vermeidbare Heimniederlage einstecken. Nach der Starterpaarung standen die Zeichen dank des Top-Ergebnisses von Andi Pollithy zunächst noch in Richtung Sieg und die zahlreichen Fans unterstützten ihr Team lautstark. In der Mittelpaarung gab es dann erneut eine Punkteteilung, wobei Nick Seitz mit nur 496 Holz ganze 51 Holz abgeben musste. Sein Partner Micha Bühler machte gegen einen schwachen Gegner jedoch 41 Holz plus. Somit stand es 2:2 unentschieden. Im Schlusspaar holte Manu Meyr in einem engen Match seinen Punkt. Aushilfsspieler Markus Bucher hatte allerdings mit nur mäßiger Leistung gegen einen starken Gegner keine Chance und so verpasste man erneut den durchaus möglichen ersten Saisonsieg.

Andi Pollithy – Meuth 577:544 (3:1); Tobi Gruber – Schweiger 536:545 (1:3); Nick Seitz – Klaus Kiesewetter 496:547 (0:4); Micha Bühler – Braunstein/Chr. Kiesewetter 526:485 (3:1); Markus Bucher – Gärtner 497:546 (1:3); Manu Meyr – Königer 546:536 (3:1)

Kreisliga: KC Losodica Munningen 2 – SKC Donauwörth 1981:2062 (1:5). – Nach der Starterpaarung stand es zunächst noch 1:1: Anja Pollithy errang ihren Punkt nach einem hart umkämpften Duell; ihr Partner Jakob Schwab spielte unter seinen Möglichkeiten und musste seinen Punkt abgeben. Die Schlusspaarung schaffte es erneut nicht, die guten Trainingsergebnisse im Wettkampf umzusetzen. Besonders das Ergebnis von Alex Rudel ist auf den Heimbahnen viel zu wenig, um endlich einmal die Punkte einzufahren. Auch der letzte Woche noch brillant aufspielende Simon Bühler sowie Joggi Schwab blieben unter ihren Möglichkeiten.

Jakob Schwab – Kapfer 499:522 (2:2); Anja Pollithy – W. Meier 522:512 (2:2); Alex Rudel – Stefan S. Meier 463:485 (1:3); Simon Bühler/Joggi Schwab – Reddel 497:543 (2:2)

Kreisklasse A2: BC Schretzheim 3 – Losodica Munningen 3 1909:2077 (1:5). – Alle Munninger erzielten Ergebnisse über der 500er-Marke, wobei Theresa Kienberger mit 531 Holz Tagesbeste war.

Maurice Otter – Sven Löfflad 468:525 (1:3; Stricker – Martin Melzer 469:518 (1:3); Els – Stefan Bucher 500:503 (3:1), Marcus Otter – Theresa Kienberger 472:531 (1:3)

Kreisklasse A1: TV Dillingen – Losodica Munningen 4 1886:1723 (5:1). – Auf den schwer zu spielenden Bahnen erzielte nur Simon Ohr ein respektables Ergebnis und erkämpfte den Ehrenpunkt. (gsc)

Schaefer – Hannes Hertle 442:405 (3:1); Hugo – Simon Ohr 481:490 (2:2); Danter – Moritz Schwab 425:422 (2:2), Strobel – Johannes Ferber/Willi Gruber 538:406 (4:0) (gsc)

Themen folgen