Beide Rieser gewinnen ihre Abstiegskämpfe

Joshua Zwickel und Marcel Köhnlein (von rechts) behaupten den Ball vor einem Affinger (in rot). Am Ende gewann Schlusslicht Holzkirchen gegen schwache Gäste 3:0 und fand Anschluss an die weiteren Abstiegskandidaten.

Schlusslicht Holzkirchen siegt gegen Affing 3:0 und schließt in der Tabelle auf. Die Reserve des TSV Nördlingen II gewinnt 3:1 beim Vorletzten FC Günzburg

Von Jim Benninger

SV Holzkirchen – FC Affing 3:0 (2:0). – Einen souveränen und verdienten Sonntags-Heimsieg verbuchte der SV Holzkirchen gegen harmlose Gäste. Diese machten im Spielverlauf nur durch gelegentliche Eckbälle auf sich aufmerksam, während sie zu keinen guten Torszenen kamen. Dagegen überzeugten die Gastgeber vor allem in der ersten Spielhälfte durch ihr gefährliches Tempospiel. Leider wurden die Angriffe nicht immer sauber zu Ende gespielt. Nach einer Viertelstunde war es dann der Affinger Maximilian Leicht, der mit seinem Querpass am eigenen Sechzehner in die Füße von Joshua Zwickel diesem zum Toreschießen einlud. Zwickel nahm die Einladung an und schob platziert zur Heimführung ins Eck.

Nach einer halben Stunde hätte der SVH seine Führung weiter ausbauen können, doch der von Jannik Beck auf die Reise geschickte Marcel Köhnlein verfehlte mit seinem Lupfer über den herauseilenden Gäste-Torwart Noah aus 16 Metern denkbar knapp das Tor. Keine zwei Minuten danach rettete für den FC Affing die Querlatte nach Ecke und einem Kopfball des Holzkirchner Spielertrainers Philipp Buser. Doch das nächste Tor für die Hausherren lag in der Luft und fiel nach etwa einer halben Stunde durch Jannik Becks platziertem Flachschuss aus elf Meter ins Eck.

Auch nach dem Seitenwechsel hatten nur die Rieser gute Chancen, doch Jannik Beck schoss zunächst aus spitzen Winkel knapp am langen Pfosten vorbei. Kurz darauf machte es Matthias Eichberger nach Vorlage von Joshua Zwickel aber besser und schob schon sicher zum deutlichen 3:0 ein.

Bei einer letzten Möglichkeit fand Philipp Buser frei vor dem Tor in Gästekeeper Scherer seinen Meister.

SV Holzkirchen: Sabahudin Cama, Simon Hopfenmüller, Danny Draxler, Micha Köhnlein (44. Matthias Eichberger), Armin Rau, Marcel Köhnlein, Philipp Buser, Jannik Beck (75. Tobias Demel), Robert Bosch, Stefan Neuwirt (78. Robert Hopfenmüller), Joshua Zwickel.

Tore: 1:0 (15.) Joshua Zwickel, 2:0 Jannik Beck (37.), 3:0 (50.) Matthias Eichberger – Zuschauer: 150.

FC Günzburg – TSV Nördlingen II 1:3 (1:1). – Langsam wird es eng für den FCG, verlor doch dieser am Samstag sein Heimspiel im Auwaldstadion gegen die Rieser und verpasste die Chance, sich wenigstens ein bisschen von den Abstiegsplätzen zu lösen. Der erste „Höhepunkt“ der Partie war ein Missgeschick der Gastgeber, denn Benjamin Wahl unterlief nach knapp einer halben Stunde ein Eigentor. Verloren war damit noch lange nichts, zumal Günzburgs verlässlichster Torschütze, Maximilian Lamatsch, noch vor dem Seitenwechsel ausglich.

Dennoch: Günzburgs Sportleiter Steffen Hasenfus hatte schon bis dahin „definitiv eine schwache Leistung“ der Seinen ausgemacht und sich mehrfach gefragt, warum das Team derart schwankend in seinen Leistungen ist. Nach dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Leonhard Schramm sollte Hasenfus dann einräumen: „Am Ende des Tages haben wir verdient verloren.“ Den Weg zum Sieg ebnete den Nördlingern ein Foulelfmeter, der clever rausgeholt und dennoch klar war.

Moritz Taglieber ließ sich die Chance vom Punkt nach einer Stunde nicht entgehen. Danach zerfiel Günzburg in Einzelteile, konnte keine Geschlossenheit herstellen und schaffte es deshalb auch nicht, den Rückstand ein weiteres Mal wettzumachen.

Aus Sicht von Spielertrainer Christoph Bronnhuber fehlte seinem Team die Griffigkeit. „Die Frage nach dem warum gilt es zu lösen“, sagte er. Julian Bosch machte mit dem Treffer zum Endstand schließlich den Deckel auf den Nördlinger Erfolg.

TSV Nördlingen II: Andre Behrens, Andreas Kaiser, Stefan Klass, Philipp Jaumann (87. Max Knöpfle), Fabian Lechler (87. Benedikt Günther), Moritz Taglieber (58. Tim Eckstein), Simon Lösch, Luka Pesut (75. Stefan Mayer), Julian Bosch, Mario Taglieber, Leon Lechner (87. Adrian Stimpfle).

Tore: 0:1 Eigentor (25.), 1:1 Maximilian Lamatsch (25.), 1:2 Moritz Taglieber (61., FE), 1:3 Julian Bosch – Zuschauer: 60.9

