vor 17 Min.

Beim Debüt verdienen sich die SVK-Mädchen Respekt

Landesliga-Premiere in Erlangen geht erst in der Schlussphase verloren

Das erste Saisonspiel in der Landesliga Nord führte die B-Mädchen des SV Kleinerdlingen zum Bayernliga-Absteiger SpVgg Erlangen. In den ersten Minuten war die Anspannung bei den Gästen deutlich erkennbar. Aber außer zwei schwächeren Torschüssen konnte Erlangen keinen Nutzen aus der Nervosität der Rieserinnen ziehen. Nach einer Viertelstunde legten die Spielerinnen die Angst vor dem Gegner ab und konnten die ersten Nadelstiche in der Offensive setzen. Die spielerische Überlegenheit der Erlangerinnen wurde durch Kampf und Leidenschaft wettgemacht. Für den ersten Paukenschlag sorgte Lilly Buser, als sie nach einer Ecke den Ball aus dem Rückraum fulminant auf das Gehäuse der Erlangerinnen schoss und der Ball im linken oberen Winkel einschlug (25.). Die Freude währte aber nur fünf Minuten, als die stark haltende Torfrau Alina Stahl einen scharfen Freistoß nur zur Mitte klären konnte und die Stürmerin den Abpraller in den Maschen versenkte. Keine zwei Minuten später konnten sich die Erlangerinnen sehenswert durch die Abwehr spielen und schlossen ihren einzigen gelungenen Spielzug zum 2:1 ab.

Auch die Verletzung von Innenverteidigerin Lilly Buser konnte den Mut des SVK nicht schmälern und man versuchte in der zweiten Halbzeit den Ausgleich zu erzielen. Selina Häfele köpfte eine Ecke knapp neben das Tor (60.), Leonie Oßwald und Chantal Engberg scheiterten mit ihren Schüssen an der Torfrau. Die größte Chance dann in der 72. Minute, als Maja Greiner mit einem herrlichen Pass aus der eigenen Hälfte Julika Leitner anspielte und diese aus vollem Lauf aus 20 Metern den Ball an die Unterkante der Latte schoss. Nach dieser unglücklichen Situation machte der SVK auf und setzte alles auf eine Karte, hatte aber keine nennenswerte Chance mehr. Die Erlangerinnen spielten hingegen zwei schöne Konter aus, wobei der erste noch von Torhüterin Alina Stahl an die Latte gelenkt wurde (78.), der zweite jedoch in der 80. Minute den entscheidenden Treffer zum 3:1 bedeutete. (msc)

