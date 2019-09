vor 22 Min.

„Berlin, Berlin, wir laufen durch Berlin“

Achtköpfige Gruppe des TSV Nördlingen beim größten Marathon Deutschlands

Einer der Slogans des 46. Berlin-Marathons lautete: „Berlin, Berlin, wir laufen durch Berlin“. Der größte Marathon Deutschlands mit fast 47000 Startern aus 150 Nationen, was einen neuen Teilnehmerrekord bedeutet, gehört zu den legendären World Marathon Majors. Die Strecke führt vom Start auf der Straße des 17. Juni am Tiergarten und dem Reichstag vorbei in die Friedrichsstraße, nach Kreuzberg und Schöneberg, über Zehlendorf, den Kurfürstendamm und den Alexanderplatz durch das Brandenburger Tor ins Ziel.

Pünktlich um 9.15 Uhr schickte der Regierende Bürgermeister Michael Müller die Athleten durch Berlin. Bei leichtem, später starkem Regen, jedoch guten Laufbedingungen für die Topläufer, siegte der Äthiopier Keninsa Bekele nur zwei Sekunden über der Weltrekordzeit des Vorjahres in 2:01:41 Stunden vor zwei seiner Landsmänner. Schnellste Frau war ebenfalls eine Äthiopierin mit Ashete Bekere in 2:20:14 Std., vor Mare Dibaba, einer weiteren Landsfrau, die in 2:20:22 Std. ins Ziel kam. Die beste deutsche Läuferin Melat Kejeta stammt ebenfalls aus Äthiopien und hat erst seit einem halben Jahr die deutsche Staatsbürgerschaft; sie kam in 2:23:57 Std. ins Ziel. Anna Hahner, die in Nördlingen bestens bekannte deutsche Weltklasseläuferin, erreichte trotz Problemen auf der Strecke noch eine gute Zeit von 2:36:34 Std. Bester deutscher Läufer wurde Jens Nerkamp vom Laufteam Kassel in 2:14:54 Std.

Die acht Läuferinnen und Läufer des TSV Nördlingen/LG Donau-Ries liefen in folgenden Zeiten durch das Ziel am Brandenburger Tor: Philipp Moll 3:02:09 Std. (persönliche Bestzeit), Bernhard Satzenhofer 3:57:50, Susanne Vierkorn 3:59:10, Brigitte Radajewski 4:04:19, Julia und Florian Engert (als Staffel zum Hochzeitstag) 4:07:09, Thomas Jakob 4:22:44 und Martin Beck 5:04:28. Bernhard Satzenhofer und Thomas Jakob waren bereits mehr als zehnmal in Berlin dabei und erhielten deshalb einen garantierten Startplatz für den begehrten Berlin-Marathon mit immer der gleichen Startnummer. Für einige der Nördlinger Läufer ist der Berlin-Marathon schon fast eine Pflichtveranstaltung, die für das nächste Jahr wieder fest eingeplant ist. (hni)

