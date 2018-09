Berlin ist ein Pflicht-Termin

vor 18 Min.

Fünf TSV-Teilnehmer erleben Kipchoges Weltrekord-Lauf

Von Hans Niederhuber

Nördlingen „Berlin, Berlin, wir laufen durch Berlin“ war einer der Slogans des 45. Berlin-Marathons. Der größte Marathon Deutschlands mit rund 44000 Startern aus über 133 Nationen gehört zu den World Marathon Majors. Die Strecke führt vom Start auf der Straße des 17. Juni, am Tiergarten und dem Reichstag vorbei in die Friedrichsstraße, nach Kreuzberg und Schöneberg, über Zehlendorf, Kurfürstendamm und Alexanderplatz durch das Brandenburger Tor ins Ziel.

Bei idealen Laufbedingungen siegte der Kenianer Eliud Kipchoge in neuer Weltrekordzeit von 2:01:39 Stunden fast fünf Minuten vor zwei seiner Landsmänner. Schnellste Frau war ebenfalls eine Kenianerin, Gladys Cherone mit neuem Streckenrekord von 2:18:11 Std., vor zwei Äthiopierinnen, die auch noch unter 2:19 Std. ins Ziel kamen.

An den allseits bekannten Berliner Sehenswürdigkeiten liefen auch fünf Läuferinnen und Läufer des TSV Nördlingen/LG Donau-Ries vorbei, ohne sie jedoch genauer wahrzunehmen. Sie überquerten in folgenden Zeiten die Ziellinie: Dorothea Gaudernack 3:37:06 Std., Bernhard Satzenhofer 3:54:51 Std., Simone Müller 3:59:28 Std. (persönliche Bestzeit), Martin Beck 4:27:38 Std. und Thomas Jakob 4:45:12 Std.. Bernhard Satzenhofer und Thomas Jakob waren bereits über zehnmal in Berlin dabei und erhielten deshalb einen garantierten Startplatz für den Berlin-Marathon mit immer der gleichen Startnummer.

Für Martin Beck waren die 42,195 km zu Fuß noch nicht genug, deshalb nahm er auch dieses Jahr bereits am Samstag mit Erfolg am Inliner-Marathon teil. Für vier der Nördlinger Läufer ist der Berlin-Marathon schon fast eine Pflichtveranstaltung und für das nächste Jahr bereits wieder fest eingeplant.

